Новые фазы киновселенной Marvel объединены в «Сагу Мультивселенной»

На фестивале Comic Con
в Сан-Диего Кевин Файги
раскрыл подробности о фильмах и сериалах киновселенной Marvel, чей выход запланирован на ближайшие годы.
Четвертую, пятую и шестую фазы объединили названием «Сага Мультивселенной». Пятая стартует, когда на экраны выйдет триквел «Человека-муравья
», а завершится фильмом «Громовержцы». Шестую откроет новая «Фантастическая четверка», о которой пока нет никакой информации. Завершением для саги послужат два кроссовера про Мстителей
, получивших подзаголовки «Династия Канга» и «Секретные войны». Выход этих картин запланирован на 2025 год.
«Сорвиголова
» с Чарли Коксом
получит перезапуск под названием «Рожденный заново», но обновленного персонажа можно будет увидеть раньше — в «Женщине-Халке
».
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Что касается не столь отдаленного будущего, то сиквел «Чёрной Пантеры
» выйдет 9 ноября, а в 2023-м следует ожидать второй сезон «Локи
», сериалы «Секретное вторжение», «Агата: Шабаш Хаоса» и «Железное сердце», третьих «Стражей Галактики
» и «Блэйда
». На 3 мая 2024-го намечена новая часть про Капитана Америку
, которая будет носить подзаголовок «Новый мировой порядок».
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