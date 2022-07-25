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Новые фазы киновселенной Marvel объединены в «Сагу Мультивселенной»

25 июля
2022 год

Новости кино >>
25 июля 2022
На фестивале Comic Con в Сан-Диего Кевин Файги раскрыл подробности о фильмах и сериалах киновселенной Marvel, чей выход запланирован на ближайшие годы.

Новые фазы киновселенной Marvel объединены в «Сагу Мультивселенной»
фото: twitter.com

Четвертую, пятую и шестую фазы объединили названием «Сага Мультивселенной». Пятая стартует, когда на экраны выйдет триквел «Человека-муравья», а завершится фильмом «Громовержцы». Шестую откроет новая «Фантастическая четверка», о которой пока нет никакой информации. Завершением для саги послужат два кроссовера про Мстителей, получивших подзаголовки «Династия Канга» и «Секретные войны». Выход этих картин запланирован на 2025 год.

«Сорвиголова» с Чарли Коксом получит перезапуск под названием «Рожденный заново», но обновленного персонажа можно будет увидеть раньше — в «Женщине-Халке».

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Что касается не столь отдаленного будущего, то сиквел «Чёрной Пантеры» выйдет 9 ноября, а в 2023-м следует ожидать второй сезон «Локи», сериалы «Секретное вторжение», «Агата: Шабаш Хаоса» и «Железное сердце», третьих «Стражей Галактики» и «Блэйда». На 3 мая 2024-го намечена новая часть про Капитана Америку, которая будет носить подзаголовок «Новый мировой порядок».
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