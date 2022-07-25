Объявлен состав попечительского совета фестиваля «Новый сезон»

анонс

Появились подробности о фильмах и сериалах, которые выйдут в ближайшие годы

Новые фазы киновселенной Marvel объединены в «Сагу Мультивселенной»

Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Никита Волков и Сергей Мокрицкий вошли в жюри фестиваля REALIST

25 июля

Не стало режиссера картин «Пять лёгких пьес» и «Почтальон всегда звонит дважды» Боба Рафелсона

Ему было 89 лет