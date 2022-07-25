Объявлен состав попечительского совета фестиваля «Новый сезон»

Объявлен состав попечительского совета фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 18 по 23 сентября на горном курорте «Роза Хутор». Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Попечителями «Нового сезона» выступят генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс Ольга Филипук, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов и заместитель генерального директора по контенту IVI Иван Гринин. Ежегодно будет выбираться председатель Попечительского совета фестиваля, в 2022 году им стал Эдуард Илоян.
Фестиваль за шесть дней познакомит с новинками от онлайн-платформ. В программе будут представлены по два-три эпизода не менее 14 сериальных премьер, которые отражают вектор развития стримингов в новом сезоне, и семь новейших полнометражных фильмов, созданных при участии платформ, либо цифровые премьеры которых запланированы в этих популярных онлайн-кинотеатрах. Зрители и гости смогут принять участие в голосовании за представленные проекты в нескольких номинациях. Основной площадкой смотра послужит концертный комплекс «Роза Холл».
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