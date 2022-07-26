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Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера

26 июля
2022 год

Новости кино >>
26 июля 2022
Не так давно Киану Ривз в соавторстве с заслуженными комиксистами и художниками Мэттом Киндтом и Роном Гарни написал комикс «Берсеркер» (BRZRKR) про бессмертного полубога, выполняющего заказы для могущественной правительственной организации. В обмен упомянутая контора обещает найти способ, как убить Берсеркера. Не прошло и года, как комиксом заинтересовался Netflix и уже заказал аниме-экранизацию.

Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера

Над сериалом будет работать японская студия Production I.G, известная по «Психопаспорту», «Волейболу!!», многочисленным «Призракам в доспехах» и «Баскетболу Куроко».

Слушать Почему «Акира» — культовое аниме и один из величайших мультфильмов в истории
Ривз увлекся аниме лишь во взрослом возрасте: перед съемками первой «Матрицы» дуэт Вачовски показал актеру «Акиру» и «Призрака в доспехах». Годы спустя Киану отметил в речи на Comicon, что никогда не видел такого размаха фантазии: «[аниме] сильно повлияло на меня как на рассказчика… и это самая мощная хрень, которую я когда-либо видел»
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№ 1
Шустик-Дашустик   26.07.2022 - 09:40
Да вроде и все бы ничего, но у Нетфликса просто паталогически не получается делать хорошие аниме или его адаптации - как будто просто не их сфера читать далее>>
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фотографии >>
Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера фотографии
Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера фотографии
Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера фотографии
Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера фотографии
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