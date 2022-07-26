Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера

Не так давно Киану Ривз
в соавторстве с заслуженными комиксистами и художниками Мэттом Киндтом
и Роном Гарни
написал комикс «Берсеркер
» (BRZRKR) про бессмертного полубога, выполняющего заказы для могущественной правительственной организации. В обмен упомянутая контора обещает найти способ, как убить Берсеркера. Не прошло и года, как комиксом заинтересовался Netflix
и уже заказал аниме-экранизацию.
Над сериалом будет работать японская студия Production I.G
, известная по «Психопаспорту
», «Волейболу!!
», многочисленным «Призракам в доспехах
» и «Баскетболу Куроко
».
Слушать
Почему «Акира» — культовое аниме и один из величайших мультфильмов в истории
Ривз увлекся аниме лишь во взрослом возрасте: перед съемками первой «Матрицы» дуэт Вачовски
показал актеру «Акиру
» и «Призрака в доспехах
». Годы спустя Киану отметил в речи на Comicon, что никогда не видел такого размаха фантазии: «[аниме] сильно повлияло на меня как на рассказчика… и это самая мощная хрень, которую я когда-либо видел
»
обсуждение >>