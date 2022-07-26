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Американский актер Пол Сорвино скончался в возрасте 83 лет

26 июля
2022 год

Новости кино >>
26 июля 2022

25 июля умер американский актер Пол Сорвино. Ему было 83 года, сообщает Associated Press.

Американский актер Пол Сорвино скончался в возрасте 83 лет
фото: nypost.com

Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Нью-Йорке в сицилийской семье. С юных лет грезил актерской карьерой, однако первоначально попытал собственные силы в рекламном агентстве в качестве копирайтера. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал брать уроки вокала и успешно отучился в музыкально-драматической академии. Через некоторое время твердо решил идти работать в театр и дебютировал в 1964 году на театральных подмотках Бродвея, а ровно через шесть лет появился в своем первом фильме — комедии «Где Поппа?».

В середине 1980-х годов Сорвино стал активно сниматься в кино. Успех пришел к нему в 1990-е после участия в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни», где он сыграл гангстера Пола Сисеро. Артист также примерил роль Генри Киссинджера в байопике «Никсон» и Фульхенцио Капулетти в картине «Ромео + Джульетта». Фильмография Пола Сорвино насчитывает более ста проектов, в числе которых «Закон и порядок», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Дик Трейси», «Генетическая опера». Одной из последних работ актера стал сериал «Крестный отец Гарлема», где он воплотил образ Фрэнка Костелло.

У Сорвино было трое детей — дочь Мира пошла по его стопам и стала актрисой. В 1996 году она была отмечена «Оскаром» за роль второго плана в ленте Вуди Аллена «Великая Афродита».
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