Американский актер Пол Сорвино скончался в возрасте 83 лет

Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Нью-Йорке в сицилийской семье. С юных лет грезил актерской карьерой, однако первоначально попытал собственные силы в рекламном агентстве в качестве копирайтера. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал брать уроки вокала и успешно отучился в музыкально-драматической академии. Через некоторое время твердо решил идти работать в театр и дебютировал в 1964 году на театральных подмотках Бродвея, а ровно через шесть лет появился в своем первом фильме — комедии «Где Поппа?».
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