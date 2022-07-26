Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

анонс

Он известен ролями в фильмах «Славные парни», «Никсон», «Ромео + Джульетта»

Американский актер Пол Сорвино скончался в возрасте 83 лет

26 июля

Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера

В деле — создатели «Психопаспорта» и «Призрака в доспехах»