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Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

26 июля
2022 год

Новости кино >>
26 июля 2022
Объявлена программа 79-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. Смотр откроется фильмом Ноа Баумбака «Белый шум» по мотивам книги Дона Делилло. Адам Драйвер сыграл профессора «гитлероведения», Грета Гервиг – его жену, а за производство ленты отвечал Netflix.

Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля
фото: К/ф "Белый шум"

Вместе с картиной Баумбака в основном конкурсе представлены байопик Эндрю Доминика «Блондинка» с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро, «Сын» с Лорой Дерн и Хью Джекманом — драма режиссера Флориана Зеллера, чья предыдущая работа «Отец» была удостоена двух «Оскаров», «Кит» Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в роли человека, страдающего от ожирения, ностальгическая комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо, или лжехроника горстки истин» о журналисте, который возвращается на родину в Мексику, и новая совместная картина Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе «Кости и прочее».

Также за «Золотого льва» будут бороться «Банши Инишира» Мартина МакДоны с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном о внезапном конфликте двух друзей на отдаленном ирландском острове, «Повелитель муравьев» Джанни Амелио, «Необъятность» Эмануэле Криалезе, «Сент-Омер» француженки Элис Диоп, «Тар» Тодда Филда, «Любите жизнь» Кодзи Фукады, «Афина» французского режиссера и клипмейкера Ромена Гавраса, «Вечная дочь» британки Джоанны Хогг, Аргентина, 1985» Сантьяго Митре, «Кьяра» Сузанны Никкьярелли, «Моника» Андреа Паллаоро, «За стеной» Вахида Джалильванда и «Никаких медведей» Джафара Панахи, которые представят Иран, «Вся красота и кровопролитие» американской журналистки Лоры Потрайс, «Пара» режиссера-документалиста Фредерика Вайсмана, «Наши узы» Рошди Зема и «Дети других людей» Ребекки Злотовски.

Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля
фото: К/ф "Блондинка"

Российско-казахская картина Адильхана Ержанова «Голиаф» включена в программу «Новые горизонты». Действие ленты разворачивается в вымышленном поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета. Главные роли в «Голиафе» исполнили Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко. Два года назад фильм Ержанова «Желтая кошка» был представлен в конкурсной программе «Горизонты».

Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля
фото: К/ф "Голиаф"

Почетных «Золотых Львов» 79-го Венецианского кинофестиваля вручат Катрин Денёв и Полу Шредеру. Жюри возглавит Джулианна Мур. В оценке конкурсных работ ей помогут актриса Лейла Хатами, режиссеры Одри Диван, Мариано Кон, Леонардо Ди Констанзо, Родриго Сорогойен и писатель Кадзуо Исигуро.
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Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля фотографии
Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля фотографии
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