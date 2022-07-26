Новые фильмы Даррена Аронофски, Флориана Зеллера и Мартина МакДоны вошли в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

Объявлена программа 79-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. Смотр откроется фильмом
Ноа Баумбака
«
Белый шум
» по мотивам книги Дона Делилло.
Адам Драйвер
сыграл профессора «гитлероведения»,
Грета Гервиг
– его жену, а за производство ленты отвечал Netflix.
фото: К/ф "Белый шум"
Вместе с картиной Баумбака в основном конкурсе представлены байопик
Эндрю Доминика
«
Блондинка
» с
Аной де Армас
в роли
Мэрилин Монро
, «
Сын
» с
Лорой Дерн
и
Хью Джекманом
— драма режиссера
Флориана Зеллера
, чья предыдущая работа «
Отец
» была удостоена двух «Оскаров», «
Кит
»
Даррена Аронофски
с
Бренданом Фрейзером
в роли человека, страдающего от ожирения, ностальгическая комедия
Алехандро Гонсалеса Иньярриту
«
Бардо, или лжехроника горстки истин
» о журналисте, который возвращается на родину в Мексику, и новая совместная картина
Луки Гуаданьино
с
Тимоти Шаламе
«
Кости и прочее
».
Также за «Золотого льва» будут бороться «
Банши Инишира
»
Мартина МакДоны
с
Колином Фарреллом
и
Бренданом Глисоном
о внезапном конфликте двух друзей на отдаленном ирландском острове, «
Повелитель муравьев
» Джанни Амелио, «
Необъятность
» Эмануэле Криалезе, «
Сент-Омер
» француженки Элис Диоп, «
Тар
»
Тодда Филда
, «
Любите жизнь
» Кодзи Фукады, «
Афина
» французского режиссера и клипмейкера
Ромена Гавраса
, «
Вечная дочь
» британки
Джоанны Хогг
,
Аргентина, 1985
» Сантьяго Митре, «
Кьяра
» Сузанны Никкьярелли,
«Моника
» Андреа Паллаоро, «
За стеной
» Вахида Джалильванда и «
Никаких медведей
» Джафара Панахи, которые представят Иран, «
Вся красота и кровопролитие
» американской журналистки Лоры Потрайс, «
Пара
» режиссера-документалиста
Фредерика Вайсмана
, «
Наши узы
»
Рошди Зема
и «
Дети других людей
»
Ребекки Злотовски
.
фото: К/ф "Блондинка"
Российско-казахская картина
Адильхана Ержанова
«
Голиаф
» включена в программу «Новые горизонты». Действие ленты разворачивается в вымышленном поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета. Главные роли в «Голиафе» исполнили
Берик Айтжанов
,
Данияр Алшинов
,
Дмитрий Чеботарев
и
Александра Ревенко
. Два года назад фильм Ержанова «
Желтая кошка
» был представлен в конкурсной программе «Горизонты».
фото: К/ф "Голиаф"
Почетных «Золотых Львов» 79-го Венецианского кинофестиваля вручат
Катрин Денёв
и
Полу Шредеру
. Жюри возглавит
Джулианна Мур
. В оценке конкурсных работ ей помогут актриса
Лейла Хатами
, режиссеры
Одри Диван
,
Мариано Кон
, Леонардо Ди Констанзо, Родриго Сорогойен и писатель Кадзуо Исигуро.
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