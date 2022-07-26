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Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»

26 июля
2022 год

Новости кино >>
26 июля 2022
Объявлена программа юбилейного 30-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 5 по 11 августа. За шесть дней зрители увидят 80 фильмов, сообщает пресс-служба смотра.

Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»

Восемь из одиннадцати фильмов конкурсной программы игрового кино — дебюты. Это «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина и «Экспресс» Руслана Братова, чьи короткометражки побеждали на «Кинотавре», «1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой, «Велга» Анастасии Нечаевой, «Император» Альфии Хабибуллиной, «Миттельмарш» Софьи Мелединой, «Накануне» Алисы Ерохиной и «Рядом» Тамары Дондурей. С новыми работами возвращаются в Выборг Михаил БрашинскийВолны»), Юсуп РазыковЖивите долго») и Дмитрий ДавыдовПесни лета»), чьи картины в разные годы становились лауреатами «Окна в Европу».

В документальном конкурсе полнометражные фильмы опытных постановщиков, среди которых Денис Шабаев и неоднократный победитель смотра Сергей Дебижев, соревнуются с работами начинающих режиссеров. В анимационном конкурсе участвуют авторские мультфильмы, выполненные в самых разных жанрах и техниках, что тоже позволит зрителям ознакомиться со всем спектром современной короткометражной анимации.

Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»
фото: "На тебе сошелся клином белый свет" / Пресс-служба Hype Film

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина председателя жюри конкурса игрового кино Алексея Федорченко «Монета страны Малави», посвященная культу Василия Шукшина. На закрытии покажут ленту «Время года зима» – режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях.

В рамках фестиваля состоится премьера картины Авдотьи Смирновой «Плотник». В программе «Гала-премьеры», рассчитанной на самую широкую зрительскую аудиторию, будут представлены «Далекие близкие» Ивана Соснина и «Календарь ма(й)я» Виктории Фанасютиной, которые уже в сентябре выйдут в прокат. А откроются игровые показы фестиваля премьерой «У самого Белого моря», совместной постановки студий «Мосфильм» и «ВГИК-Дебют».

Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»
фото: "Время года зима"

Символом фестиваля этого года стал кадр из фильма «Андрей Рублев» Тарковского. В основу постера был положен кадр, где нет самого Рублева-Солоницына. Это субъективный план главного героя, взгляд художника, за которым невольно угадывается взгляд самого Тарковского, а еще – это взгляд в будущее, прозрение рождаемого в муках творения.

Тридцатилетнему юбилею «Окна в Европу» будет посвящена мини-ретроспектива «30 лет за 3 сеанса». Краткий экскурс в историю фестиваля обеспечат три фильма, побеждавшие в Выборге в разные десятилетия: «Макаров» Владимира Хотиненко (главный приз фестиваля 1993 года), «Прогулка» Алексея Учителя (главный приз конкурса игрового кино и приз за лучшую режиссуру фестиваля 2003 года) и «Неадекватные люди» Романа Каримова (Гран-при за дебют фестиваля 2010 года).

В библиотеке Алвара Аалто запланированы презентации сразу нескольких новых проектов. В рамках этой рубрики будут представлены рабочие материалы фильмов «Билет на "Божественную комедию"» Антона Адасинского и «Огниво против волшебной скважины» Анджея Петраса. Здесь же пройдет выборгская премьера второго сезона документально-анимационного альманаха «Живые мемории», показы документальных роуд-муви «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал» и «Волок. Сны о дороге», а также итогового альманаха международного проекта «Кино за 7 дней».
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Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу» фотографии
Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу» фотографии
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