Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»

В документальном конкурсе полнометражные фильмы опытных постановщиков, среди которых Денис Шабаев и неоднократный победитель смотра Сергей Дебижев, соревнуются с работами начинающих режиссеров. В анимационном конкурсе участвуют авторские мультфильмы, выполненные в самых разных жанрах и техниках, что тоже позволит зрителям ознакомиться со всем спектром современной короткометражной анимации.
фото: "На тебе сошелся клином белый свет" / Пресс-служба Hype Film
Символом фестиваля этого года стал кадр из фильма «Андрей Рублев» Тарковского. В основу постера был положен кадр, где нет самого Рублева-Солоницына. Это субъективный план главного героя, взгляд художника, за которым невольно угадывается взгляд самого Тарковского, а еще – это взгляд в будущее, прозрение рождаемого в муках творения.
Тридцатилетнему юбилею «Окна в Европу» будет посвящена мини-ретроспектива «30 лет за 3 сеанса». Краткий экскурс в историю фестиваля обеспечат три фильма, побеждавшие в Выборге в разные десятилетия: «Макаров» Владимира Хотиненко (главный приз фестиваля 1993 года), «Прогулка» Алексея Учителя (главный приз конкурса игрового кино и приз за лучшую режиссуру фестиваля 2003 года) и «Неадекватные люди» Романа Каримова (Гран-при за дебют фестиваля 2010 года).
В библиотеке Алвара Аалто запланированы презентации сразу нескольких новых проектов. В рамках этой рубрики будут представлены рабочие материалы фильмов «Билет на "Божественную комедию"» Антона Адасинского и «Огниво против волшебной скважины» Анджея Петраса. Здесь же пройдет выборгская премьера второго сезона документально-анимационного альманаха «Живые мемории», показы документальных роуд-муви «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал» и «Волок. Сны о дороге», а также итогового альманаха международного проекта «Кино за 7 дней».
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