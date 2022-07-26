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Константин Адаев противостоит мафии в детективе «Феникс»

26 июля
2022 год

Новости кино >>
26 июля 2022
В Минске стартовали съемки детективного сериала «Феникс» с Константином Адаевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занимается производством проекта по заказу телеканала НТВ.

Константин Адаев противостоит мафии в детективе «Феникс»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету Иван Колесников ведет тихую жизнь в городке Кировске, где владеет небольшим кафе. Когда в его заведении внезапно появляются бандиты, Иван, защищая жену, становится невольным убийцей налетчиков. Вскоре к нему приходят серьезные люди под предводительством Андреаса (Максим Радугин), зятя и правой руки криминального босса Приморска. Андреас в курсе тайны Колесникова, который много лет выдает себя за другого человека.

По словам режиссера Станислав Мареев, «это не столько битва бандитов, сколько история о том, как ведут себя люди в драматической ситуации. Отправляясь мстить за сына, герой Константина Адаева сражается не с одним человеком, а с целой мафиозной структурой. Он проецирует свой гнев на криминал, поразивший Приморск, словно раковая опухоль, и намеревается вылечить город. В этом заключается его миссия».

Константин Адаев противостоит мафии в детективе «Феникс»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Съемки сериала стартовали в Минске и продолжатся в области и на натурных площадках киностудии «Беларусьфильм». Запланировано много трюков, в том числе погоня с последующим переворотом автомобиля и взрывом, перестрелка в карьерах и даже подводные съёмки. Актёры будут проходить специальную подготовку, чтобы выглядеть в кадре максимально убедительно.

«Свою карьеру в кино я начинал как каскадер и сейчас параллельно работаю как постановщик трюков. С интересом жду возможности познакомиться и поработать с постановщиком трюков и его командой из Минска, ведь все мои умения будут работать на историю. В Минске я уже снимался, однако про «Беларусьфильм» только рассказы слышал, а сам не бывал. Думаю, это будет интересно», — рассказал Константин Адаев.

Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.
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