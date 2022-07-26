Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Моонзунд»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову»

26 июля
2022 год

Новости кино >>
26 июля 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок романтической комедии «Певица на всю голову» режиссёра Бена ЛевинаСуррогат»). В нём главная героиня объясняет, почему выбрала именно оперу.


У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фондами, но мечтает совсем о другом — стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.

«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову»

Главные роли в фильме сыграли Даниэль МакДональд, Джоанна Ламли, Хью Скиннер, Гэри Льюис, Ребекка Бенсон, Шазад Латиф, Иэн Хэнмор, Маргарет Фрейзер и другие.

На большие экраны «Певица на всю голову» выйдет 28 июля.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   26.07.2022 - 22:58
Приятный трейлер, Видел уже информацию по этому фильму. Все что читал оставило положительное мнение. Насколько будет интересным стоит узнать. Кстати актеры для меня совсем темные лошадки, лица просто незнакомые. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Куда приводят мечты: 10 фильмов о музыкантах и их пути к успеху
«Страна Саша», «Одержимая», «Темные очки» и еще 6 фильмов июля
Даниэль МакДональд мечтает стать оперной дивой в трейлере фильма «Певица на всю голову»
персоны
Ребекка БенсонДжоанна ЛамлиШазад ЛатифБен ЛевинГэри ЛьюисДаниэль МакДональдХью СкиннерМаргарет ФрейзерИэн Хэнмор
фильмы
Певица на всю голову

фотографии >>
«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову» фотографии
«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову» фотографии
«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову» фотографии
«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Моонзунд»

Скорбим

Татьяна Москвина
25 июля ушла из жизни писатель, сценарист Татьяна Москвина.
Витаутас Томкус
24 июля ушёл из жизни актёр Витаутас Томкус.
Витаутас Паукште
21 июля ушёл из жизни актёр Витаутас Паукште.

День рождения >>

Алина Бужинская
Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Александр Лойе
Наташа Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Хелен Миррен
Джейсон Робардс
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
Ханнелоре Эльснер
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
Три богатыря и Наследница престола
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2018
Три богатыря и принцесса Египта
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Асфальтовое солнце
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
Австралия, Великобритания, США, 2020
Лига Суперпитомцы
боевик, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
От рассвета до заката
фильм ужасов
США, 2022
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Предосторежение
триллер, фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2020
Флай
драма, мелодрама, молодежный фильм
Германия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram