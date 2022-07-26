«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок романтической комедии «Певица на всю голову
» режиссёра Бена Левина
(«Суррогат
»). В нём главная героиня объясняет, почему выбрала именно оперу.
У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фондами, но мечтает совсем о другом — стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.
Главные роли в фильме сыграли Даниэль МакДональд
, Джоанна Ламли
, Хью Скиннер
, Гэри Льюис
, Ребекка Бенсон
, Шазад Латиф
, Иэн Хэнмор
, Маргарет Фрейзер
и другие.
На большие экраны «Певица на всю голову
» выйдет 28 июля.
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