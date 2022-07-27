Ставки на спорт, мудрость и горы в трейлере авантюрной комедии «Экспресс»

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За режиссуру сиквела вновь будут отвечать братья Руссо

В прокате с 28 июля

«Непреодолимая страсть к трагедии»: эксклюзивный фрагмент фильма «Певица на всю голову»

26 июля

Дмитрий Давыдов, Светлана Устинова и Алексей Федорченко представят свои фильмы на фестивале «Окно в Европу»

Юбилейный 30-й киносмотр пройдет в Выборге с 5 по 11 августа