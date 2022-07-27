Ставки на спорт, мудрость и горы в трейлере авантюрной комедии «Экспресс»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер авантюрно-драматической комедии «Экспресс
» режиссёра Руслана Братова
, получившего приз короткометражной программы «Кинотавра» за фильм «Лалай-Балалай
».
Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, Сос идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий — «экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.
«Часто бывает, что режиссер, снимая свое авторское кино, рассказывает о том, что он хорошо знает. В данном случае у меня так же
, — поделился режиссёр. — Я сам из Карачаево-Черкессии, там родился и вырос, уехал уже осознанным человеком в 17 лет. Работая над этим фильмом, у меня появилась возможность посмотреть на оставленное мной пространство, изучить этот мир, в котором время если и не застыло, то идет очень медленно. Город, в котором происходят события, становится действующим героем фильма, со своим определенным неповторимым бытом, с делением на разные районы, с панелькой, стоящей среди гор, с пустынными темными улицами, когда после 23.00 выключается свет. Это неповторимая, уникальная провинция, в которой все персонажи соответствуют городу
».
Главные роли в картине сыграли Павел Ворожцов
, Лев Зулькарнаев
, Ольга Смирнова
, Михаил Хуранов
, Егор Овчинников
, Артур Хатагов
, Сергей Гайтеров
, Александр Сланов
, Милина Хакирова
.
В российский прокат «Экспресс
» выйдет 22 сентября.
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