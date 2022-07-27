«Серый человек» с Райаном Гослингом получит продолжение

Вселенная дорогостоящего боевика Джо
и Энтони Руссо
«Серый человек
» с Райаном Гослингом
в главной роли расширяется — у проекта появится сиквел и спин-офф, сообщает Deadline
.
В сиквеле Гослинг вернется к своей роли, а братья Руссо вновь выступят в качестве режиссеров. За сценарий будет отвечать Стивен МакФили
, который работал над оригинальной картиной.
Сюжет спин-оффа тоже держится в секрете, но известно, что сценарий к нему напишут авторы «Дэдпула
» Ретт Риз
и Пол Верник
.
«Серый человек» основан на одноименном романе Марка Грини и рассказывает о преступнике, которого вербует ЦРУ, после чего он становится «серым человеком» — спецагентом под кодовым именем Сьерра Шесть. Почти двадцать лет спустя в ходе выполнения очередного задания герой убивает бывшего коллегу, но тот успевает передать ему носитель с информацией, представляющей угрозу для секретной программы «Сьерра». В проекте снимались Крис Эванс
, Ана де Армас
, Джессика Хэнвик
, Реже-Жан Пейдж
, Билли Боб Торнтон
и Майкл Гандольфини
.
Премьера на Netflix состоялась 22 июля, и меньше чем за неделю боевик вырвался
на первое место в топ-10 на стриминге — за три дня его посмотрели 88,6 млн часов. «Серый человек» стал одним из самых дорогих оригинальных проектов сервиса, его бюджет составил 200 млн долларов.
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