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«Серый человек» с Райаном Гослингом получит продолжение

27 июля
2022 год

Новости кино >>
27 июля 2022
Вселенная дорогостоящего боевика Джо и Энтони Руссо «Серый человек» с Райаном Гослингом в главной роли расширяется — у проекта появится сиквел и спин-офф, сообщает Deadline.

«Серый человек» с Райаном Гослингом получит продолжение

В сиквеле Гослинг вернется к своей роли, а братья Руссо вновь выступят в качестве режиссеров. За сценарий будет отвечать Стивен МакФили, который работал над оригинальной картиной.

Сюжет спин-оффа тоже держится в секрете, но известно, что сценарий к нему напишут авторы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник.

«Серый человек» основан на одноименном романе Марка Грини и рассказывает о преступнике, которого вербует ЦРУ, после чего он становится «серым человеком» — спецагентом под кодовым именем Сьерра Шесть. Почти двадцать лет спустя в ходе выполнения очередного задания герой убивает бывшего коллегу, но тот успевает передать ему носитель с информацией, представляющей угрозу для секретной программы «Сьерра». В проекте снимались Крис Эванс, Ана де Армас, Джессика Хэнвик, Реже-Жан Пейдж, Билли Боб Торнтон и Майкл Гандольфини.

Премьера на Netflix состоялась 22 июля, и меньше чем за неделю боевик вырвался на первое место в топ-10 на стриминге — за три дня его посмотрели 88,6 млн часов. «Серый человек» стал одним из самых дорогих оригинальных проектов сервиса, его бюджет составил 200 млн долларов.
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