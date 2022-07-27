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Ангелина Стречина, Александр Устюгов и Роман Васильев расскажут о «Любви Советского Союза»

27 июля
2022 год

Новости кино >>
27 июля 2022

В Москве стартовали съемки исторического сериала «Любовь Советского Союза» о жизни звезды театра и кино 30-х годов в исполнении Ангелины Стречиной. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с Первым каналом.

Ангелина Стречина, Александр Устюгов и Роман Васильев расскажут о «Любви Советского Союза»
фото: Пресс-служба Okko

В актерском составе драмы также Кирилл Кузнецов, Роман Васильев, Роман Мадянов, Ангелина Поплавская, Владимир Виноградов, Елена Муравьева, Денис Нурулин, Александр Взметнев, Федор Федотов, Александр Устюгов, Софья Эрнст, Агриппина Стеклова и Екатерина Стеблина. За режиссуру отвечает Дмитрий Иосифов.

«Я полгода принимала участие в пробах, которые порой длились по десять часов. Впереди работа и воплощение образа как своенравной и безумно талантливой актрисы, так и максимально бесстрашного человека. Моя героиня любит жить. Она из той редкой категории людей, в которых так много энергии, что они словно горят, поэтому она во всех смыслах огромная звезда», — рассказала Ангелина Стречина.

Ангелина Стречина, Александр Устюгов и Роман Васильев расскажут о «Любви Советского Союза»
фото: Пресс-служба Okko

По словам создателей проекта, «Любовь Советского Союза» — драма о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой будет место только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям.
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№ 1
Antea13   27.07.2022 - 15:20
Полгода проб и в итоге она лучшая? Ну, ну.. Ни лоска, ни обаяния Орловой. Я не фанатка, но и то вижу, что мимо. читать далее>>
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