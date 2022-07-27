Ангелина Стречина, Александр Устюгов и Роман Васильев расскажут о «Любви Советского Союза»

В Москве стартовали съемки исторического сериала «Любовь Советского Союза» о жизни звезды театра и кино 30-х годов в исполнении Ангелины Стречиной. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с Первым каналом.
«Я полгода принимала участие в пробах, которые порой длились по десять часов. Впереди работа и воплощение образа как своенравной и безумно талантливой актрисы, так и максимально бесстрашного человека. Моя героиня любит жить. Она из той редкой категории людей, в которых так много энергии, что они словно горят, поэтому она во всех смыслах огромная звезда», — рассказала Ангелина Стречина.
фото: Пресс-служба Okko
По словам создателей проекта, «Любовь Советского Союза» — драма о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой будет место только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям.
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