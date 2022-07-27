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Антон Филипенко окажется «На страже пляжа»

27 июля
2022 год

Новости кино >>
27 июля 2022
Премьера ироничного детектива «На страже пляжа» с Антоном Филипенко в главной роли состоится в августе на PREMIER, сообщает пресс-служба сервиса.

Антон Филипенко окажется «На страже пляжа»
фото: Пресс-служба PREMIER

Главный герой Денис Дубов — бывший эксперт-криминалист, потерявший работу из-за романа с женой генерала. Теперь он чистильщик и занимается уборкой мест преступлений. Зачищая очередную квартиру, Дубов понимает, что стал участником преступной схемы: его руками пытаются в прямом смысле замести чьи-то следы. Осознав, что живым из этой игры выйти сложно, Денис ставит условие следствию: он даст показания против преступников в обмен на участие в программе защиты свидетелей. Получив новые документы, мужчина переезжает в приморский город и тут же становится подозреваемым в убийстве. Чтобы не быть раскрытым, а главное — не попасть в тюрьму, герой решает провести самостоятельное расследование и доказать свою невиновность.

Компанию Филипенко составили Катерина Ковальчук и Артем Гайдуков. Режиссером «На страже пляжа» выступил Акаки СахелашвилиПолицейский с Ютюба»).

После онлайн-релиза на PREMIER, сериал будет показан на телеканале ТНТ.
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обсуждение >>
№ 2
Antea13   27.07.2022 - 15:17
Нтв по качеству хоть лучше чем Тнт. Так что смена жанра еще не гарантия удачи. Филипенко в последнее время во всякой ерунде мелькал, так что особого доверия к сериалу нет. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.07.2022 - 14:43
То чувство, когда ТНТ превращается НТВ. Снова детективы, измены и убийства. Отдаю должное - актёры у этого проекта крайне приятные) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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