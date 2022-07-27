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Дарья Мельникова и Никита Еленев приступили к съемкам в сериале «Сексоголики»

27 июля
2022 год

Новости кино >>
27 июля 2022

Дарья Мельникова исполнит главную роль в сериале «Сексоголики». На площадке компанию ей составят Никита Еленев, Глеб Пускепалис, Максим Лагашкин, Полина Кутепова, Павел Ворожцов, Любовь Толкалина, Яна Кошкина и Даня Стеклов. О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

Дарья Мельникова и Никита Еленев приступили к съемкам в сериале «Сексоголики»
фото: Пресс-служба IVI

По сюжету Саша влюбляется в обаятельного ловеласа Андрея. Боясь его потерять, девушка не решается рассказать ему, что она сексоголик. Загадочное поведение возлюбленной сводит Андрея с ума. Причем до такой степени, что он готов жениться на ней несмотря на то, что у них даже не было секса (по правилам анонимных сексоголиков Саше разрешено заниматься им только в законном браке). Саша так переживает из-за своего вранья Андрею, что накануне свадьбы чуть не срывается с парнем из приложения для знакомств Кириллом, приславшим ей свое интимное фото. Девушке придется разобраться в себе, найти ответы на вопросы в своем прошлом, выбрать, что для нее ценнее – секс или чувства. Ну, и кого-то из этих мужчин.

Режиссером проекта стала актриса Яна Гладких, ранее поставившая фильм «Красотка в ударе» и сериал «Amore more». Автором сценария и креативным продюсером выступила Евгения Хрипкова, работавшая над проектом «Звоните ДиКаприо!».

Дарья Мельникова и Никита Еленев приступили к съемкам в сериале «Сексоголики»
фото: Пресс-служба IVI

«Мне нравится думать о проекте «Сексоголики» как о сериале не про секс. Нам хочется коснуться темы зависимости как таковой, у каждого она своя и каждый находит свой способ борьбы с ней. Что лежит в «черном ящике» под названием «причина зависимости»? Хотите ли вы вообще знать, что там? Сценарий очень смешной и в то же время пронизан печалью. Радостно было видеть, как артисты после прочтения сценария сразу звонили или, придя на пробы, говорили комплименты истории. Сейчас мы в съёмках и получаем большое удовольствие от создания этого кино», — рассказала Гладких.

Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Сочи. Шестисерийный проект войдет в линейку оригинальных проектов IVI Originals и станет эксклюзивно доступен на платформе IVI в 2023 году.
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Павел ВорожцовЯна ГладкихНикита ЕленевЯна КошкинаПолина КутеповаМаксим ЛагашкинДарья МельниковаГлеб ПускепалисДанил СтекловЛюбовь ТолкалинаЕвгения Хрипкова

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