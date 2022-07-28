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Катерина Беккер притворилась внучкой крупного бизнесмена в мелодраме «Бедная родственница»

28 июля
2022 год

Новости кино >>
28 июля 2022
Катерина Беккер и Давид Колчин сыграли в четырехсерийной мелодраме «Бедная родственница». О завершении съемок сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Катерина Беккер притворилась внучкой крупного бизнесмена в мелодраме «Бедная родственница»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету актриса провинциального театра Ольга Панова получает приглашение на роль внучки крупного бизнесмена Вересаева, которую он не видел с пятилетнего возраста. Только сыграть эту роль она должна не на сцене, а в жизни. Недолго думая, девушка соглашается, ведь задача пустяковая, а деньги ей очень нужны.
Ольга справляется блестяще и завоевывает расположение всех домочадцев, в том числе и Андрея, старшего внука Вересаева. Однако чем лучше к ней относятся новые «родственники», тем больше она к ним привязывается и тем ей сложнее их обманывать. В конце концов Ольга решает уехать из дома, но дело остается за малым: разобраться с внезапно нагрянувшей настоящей внучкой Машей.

«Работая над сериалом, мы старались передать самые простые и всем известные истины о вечном: горькая правда всегда лучше сладкой лжи, а чужой по крови человек порой может стать роднее самого близкого родственника», — отметила Катерина Беккер.

В сериале также снялись Владимир Стержаков, Андрей Милюхин, Зоя Антонова, Александр Гиренок, Мария Лопатина, Ольга Дятловская, Василий Козлов, Дмитрий Малащицкий, Татьяна Гаркуша, Сергей Пукита, Евгения Жукович и другие.
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персоны
Зоя АнтоноваКатерина БеккерТатьяна ГаркушаАлександр ГиренокОльга ДятловскаяЕвгения ЖуковичВасилий Козлов (II)Давид КолчинМария ЛопатинаДмитрий МалащицкийАндрей МилюхинСергей ПукитаВладимир Стержаков

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