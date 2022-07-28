Катерина Беккер притворилась внучкой крупного бизнесмена в мелодраме «Бедная родственница»

Катерина Беккер и Давид Колчин сыграли в четырехсерийной мелодраме «Бедная родственница». О завершении съемок сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету актриса провинциального театра Ольга Панова получает приглашение на роль внучки крупного бизнесмена Вересаева, которую он не видел с пятилетнего возраста. Только сыграть эту роль она должна не на сцене, а в жизни. Недолго думая, девушка соглашается, ведь задача пустяковая, а деньги ей очень нужны.
Ольга справляется блестяще и завоевывает расположение всех домочадцев, в том числе и Андрея, старшего внука Вересаева. Однако чем лучше к ней относятся новые «родственники», тем больше она к ним привязывается и тем ей сложнее их обманывать. В конце концов Ольга решает уехать из дома, но дело остается за малым: разобраться с внезапно нагрянувшей настоящей внучкой Машей.
«Работая над сериалом, мы старались передать самые простые и всем известные истины о вечном: горькая правда всегда лучше сладкой лжи, а чужой по крови человек порой может стать роднее самого близкого родственника», — отметила Катерина Беккер.
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