С такими друзьями враги не нужны: новый трейлер «Блюза машины времени о четырех с половиной татами»

«Блюз машины времени о четырех с половиной татами
» от Science SARU
(студия, подарившая нам «Руки прочь от кинокружка!
» и «Человек-дьявол: Плакса
») обзавелся новым трейлером и датой премьеры.
Причина активности понятна — подготовка к релизу. Продолжение аниме «Сказ о четырех с половиной татами
» выйдет 14 сентября на стриминг-платформе Disney+. Выпустить сериал собираются по старой доброй модели «эпизод в неделю», так что финал придется подождать до 12 октября. Без сюрпризов, однако, не обойдется: на три недели с 30 сентября в японский прокат выйдет кинотеатральная версия сериала. Она будет составлена из первых пяти эпизодов, в основе которых — также проза Томихико Морими: спустя 16 лет он решил написать сиквел популярной новеллы, вдохновившись спектаклем по «Сказу о четырех с половиной татами» своего друга Макото Уэды. Шестой эпизод, напротив, оригинальный — и увидеть его получится лишь эксклюзивно на Disney+.
Если «Сказ...» экранизировал легендарный Масааки Юаса
, впоследствии основавший Science SARU, то сиквел доверили молодому и многообещающему режиссеру Синго Нацумэ
. В прошлом году он навел шороху с «Сонни Боем
», первым большим проектом, где он отвечал за все эпизоды, а раньше занимался ключевой анимацией и постановкой эпизодов, например, на сериалах «Ванпанчмен
», «Стальной алхимик: Братство
» и «Космический денди
».
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Почему зрители так полюбили «Сонни Боя»
Сюжет «Блюза машины времени...» строится вокруг поломки кондиционера: главные герои спасались от жуткой киотской жары с помощью этого чуда инженерной мысли, пока Одзу не пролил колу на пульт. Вскоре в студенческой квартире появляется путешественник во времени — встреча с ним наталкивает на логичную мысль: переместиться за несколько минут до инцидента и помешать поломке заветного пульта. Вот только бедовый Одзу уже воспользовался машиной времени и изменил прошлое на свое усмотрение.
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