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Звезде «Шоугёлз» Элизабет Беркли исполнилось 50 лет

28 июля
2022 год

Новости кино >>
28 июля 2022

Сегодня, 28 июля, исполнилось 50 лет супруге актера Грега Лорена, звезде «Шоугёлз» Элизабет Беркли.

Звезде «Шоугёлз» Элизабет Беркли исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Шоугёлз»

Американская киноактриса родилась 28 июля 1972 года в Фармингтон Хиллз, штат Мичиган, в семье юриста. С детских лет усиленно занималась танцами и хореографией, имела определенные успехи. После окончания школы Северного Фармингтона уехала в Нью-Йорк, где танцевала в балете «Лебединое озеро», играла в мюзиклах. Активно работала в театрах Лондона, Бродвея и оф-Бродвея. В 2005-м после ее роли в мюзикле «Ленни» театральная критика Нью-Йорка восторженно писала о таланте Беркли — театральной актрисы. Дошло до того, что один из известных критиков, резко отозвавшийся о ее звездной роли в «Шоугёлз», попросил извинения за неверные оценки актёрского таланта Беркли.

Начала сниматься на телевидении в 1987-м. Стала звездой сериала «Спасённые звонком», исполнив роль Джесси Спано. В кино дебютировала в канадской короткометражке Дрора Сорефа «Платиновая блондинка», вышедшей в 1988-м. Первую роль в полнометражном кино сыграла спустя шесть лет — в ленте «Молли и Джина». Известность Элизабет принесла роль Номи Малон в эротической драме Пола Верховена «Шоугёлз», нашумевшей в 1995-м. Фильм пользовался успехом у публики, имел хорошую кассу, однако был разгромлен кинокритиками и пуританской публикой. Картина и исполнительница главной роли получили семь «Золотых малин», что сказалось на репутации Беркли как актрисы, но она не сдалась и продолжила играть главные роли в малобюджетном кино. Актерскими удачами стали роли Фобы Лавель в «Клубе первых жён» (удостоена премии Национального совета кинокритиков США), Мэнди Мерфи в ленте Оливера Стоуна «Каждое воскресенье» и Джилл в «Проклятии нефритового скорпиона» Вуди Аллена.

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На счету актрисы 65 образов в кино и на телевидении. Запомнилась по фильмам и сериалам «Спасатели Малибу», «CSI: Место преступления», «Груз», «Закон и порядок. Преступные намерения», «Любимец женщин», «Трогательный Малькольм», «Лавка знакомств», «Место преступления: Майами», «С. Дарко», «Секс в другом городе» и «Новенькая». Подарила свой голос персонажу мультфильма «Армитаж: Полиматрица». Выступила продюсером продолжения «Спасённых звонком». В ближайшем будущем выйдет сериал «Кумир» с ее участием. Жизни и карьере Элизабет Беркли посвящен документальный фильм «Вы не Номи».
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CSI: Место преступленияАрмитаж: ПолиматрицаГрузЗакон и порядок. Преступные намеренияКаждое воскресеньеКлуб первых жёнКумирЛавка знакомствЛюбимец женщинМесто преступления: МайамиНовенькаяПроклятие нефритового скорпионаС. ДаркоСекс в другом городеСпасатели МалибуСпасённые звонкомТрогательный МалькольмШоугёлз

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«Шоугёлз»
Звезде «Шоугёлз» Элизабет Беркли исполнилось 50 лет фотографии
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