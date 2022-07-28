Жанна Эппле и Екатерина Вуличенко окажутся в эпохе Льва Толстого

Жанна Эппле и Екатерина Вуличенко сыграли эпизодические роли в сериале «Провинциальный детектив», чьи съемки проходили в усадьбе Середниково. В одной из сцен они оказались на историческом костюмированном празднике, посвященном писателю Льву Толстому. Жанна примерила на себя роль Анны Карениной, а Екатерина – жены великого русского писателя, уточняет пресс-служба канала «ТВ Центр».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Какая женщина откажется сыграть Анну Каренину?», — улыбаясь, признается Эппле. Примечательно, что актриса также занята в спектакле «Анна Каренина», но играет там княгиню Вронскую. С великим писателем актрису связывает и еще один факт: ее бывший супруг — специалист по Толстому. И на эту роль, хоть и не главную, но очень яркую, она согласилась сразу. «Это изумительная роль, в которой есть все, — говорит Жанна. – К тому же, одно удовольствие бывать в таких прекрасных усадьбах, в таких прекрасных интерьерах».
Вуличенко также привлекли исторические наряды. «Для меня всегда огромная радость сниматься в таких костюмах. Здесь я была в образе жены Льва Николаевича Софьи Андреевны, — делится Екатерина, но добавляет, что всякая мечта имеет две стороны. — С одной, было очень красиво, а с другой – смены у нас были при 37-градусной жаре! А у меня и шляпка, и накидка». Актриса также отметила, что работать в таких потрясающе красивых усадьбах – особое удовольствие.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Главные роли исполнят молодые актрисы Мария Антонова и Екатерина Дубакина. Их героини – обычные провинциальные женщины: заведующая городской библиотекой и медсестра, которые в свободное от работы время разгадывают убийства и ищут преступников.
«Моей Ольге очень хочется почувствовать, что она может сделать что-то значимое, весомое, разгадать сложнейшую загадку, — рассказывает Дубакина. — И для неё невероятно важно доказать своему мужу, что она может решить задачи, которые иногда не под силу даже ему. Конечно, в наших героинях есть и любопытство, и авантюризм. И поэтому они, увлеченные расследованием, буквально не знают усталости и доводят до конца все дела».
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