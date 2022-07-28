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Телевизионная премьера «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 8 августа

28 июля
2022 год

Новости кино >>
28 июля 2022

Телевизионная премьера комедии режиссера Анны Пармас и продюсеров Александра Плотникова и Бориса Хлебникова «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 8 августа в 21.00 на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Телевизионная премьера «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 8 августа
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам Дибцевой, в сценарии много совпадений с ее «реальной жизнью. Сценаристы не знали мою биографию, но попали в мои отношения с родителями – они очень похожи на те, что разворачиваются между Ритой и ее мамой с папой – героями Николая Фоменко и Инги Оболдиной. Для меня "Нереалити" – это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет. Было интересно все это сыграть, прожить снова, показать зрителям через Риту».

Главная героиня Рита — звезда популярного реалити-шоу. Спустя 10 лет жизни на ТВ она решает вернуться в провинцию. Правда, делает это не по своей воле — из проекта ее выгнали, а за возвращение вымогали большие деньги. Чтобы вернуть всё на свои места, девушка приезжает в город Костров, где она родилась и выросла. Рита пытается найти деньги, но никто ей не рад — ни семья, ни соседи. Дочь героини Галя, типичный подросток со школьными проблемами, не признает в ней настоящую маму. Бывший муж, работающий в полиции, не желает разговаривать с Ритой, а отец даже не пускает в родной дом. Экс-телезвезда продолжает вести себя, как раньше, не осознавая разницу между настоящей жизнью и рамками шоу. Но довольно скоро ее положение начнет меняться.

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В «Нереалити» компанию Дибцевой составили Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Мирослава Малахова, Лика Нифонтова, Анна Рыцарева и Игорь Хрипунов.

«Неожиданно для нас в лёгкой комедии появился социальный подтекст. С одной стороны, это рассказ о взрослении, когда человек, наконец, начинает осознавать, что же для него в жизни главное. А с другой, это история о социальной зависти, о том, как "простые и хорошие люди" не прощают чужого успеха. Мне очень симпатична главная героиня – сильная и небрезгливая. Она, как сорняк, прорастает сквозь асфальт и видит цель, не видя препятствий. Но это всё – нарощенные за время борьбы мускулы, а сердце у нее нежное и больше всего желающее любви, которую она и увидит в глазах дочери», — рассказала Пармас.
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Телевизионная премьера «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 8 августа фотографии
Телевизионная премьера «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 8 августа фотографии
Телевизионная премьера «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 8 августа фотографии
Телевизионная премьера «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 8 августа фотографии
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