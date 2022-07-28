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Юрий Чурсин и Максим Стоянов снимаются в сериале «Чёрное солнце»

28 июля
2022 год

Новости кино >>
28 июля 2022

Начались съемки 12-серийного остросюжетного детектива Анны Носатовой «Чёрное солнце». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, главные роли в сериале исполнят Юрий Чурсин и Максим Стоянов.

По сюжету, разворачивающемуся в Выборге, оперуполномоченный капитан Евгений Александрович Чагин (Стоянов) вместе с напарником едет на место преступления: ночью в пригороде фермер застрелил трех грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Им оказывается бывший одноклассник Чагина. Фермер рассказывает капитану о том, что не сразу успел добраться до ружья и, застрелив двух бандитов в доме, третьего догнал выстрелом уже у ворот. Чагин понимает, что его однокласснику могут инкриминировать превышение самообороны и надо срочно перенести убитого бандита в дом, пока не приехали следователь и группа. Опера и фермер едва успевают занести труп в тесный холл первого этажа, как в дом входят криминалисты и следователь — Игорь Андреевич Жук (Чурсин), в Выборге он человек новый и толком о нем никто ничего не знает.

Юрий Чурсин и Максим Стоянов снимаются в сериале «Чёрное солнце»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Меня сразу зацепил сценарий своим неоднозначным жанром: это смесь детектива, драмы и триллера, но при этом сама история очень динамичная. Интереснее всего в ней будет наблюдать за тем, как ведут расследование абсолютно разные герои, с абсолютно разным мировоззрением и характерами, которые друг друга на дух не переносят. История их взаимоотношений начнётся с конфликта, а конфликт, как известно, необходимое топливо для драматургии», — рассказала режиссер Анна Носатова.

Съемки пройдут в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Выборге. Компанию вышеназванным составят Виктория Корлякова, Пётр Кислов, Артур Казберов, Григорий Зельцер, Петар Зекавица, Пётр Романов, Полина Ватага, Пётр Нечипоренко, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Сергей Козик, Валерий Скорокосов, Ксения Плюснина, Дарья Румянцева и другие актеры. Генеральным продюсером сериала выступает Владислав Сыч. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Ермолаев и художник-постановщик Александра Молоскина.
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Юрий Чурсин и Максим Стоянов снимаются в сериале «Чёрное солнце» фотографии
Юрий Чурсин и Максим Стоянов снимаются в сериале «Чёрное солнце» фотографии
Юрий Чурсин и Максим Стоянов снимаются в сериале «Чёрное солнце» фотографии
Юрий Чурсин и Максим Стоянов снимаются в сериале «Чёрное солнце» фотографии
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