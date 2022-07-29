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«Мы будем город читать»: мальчишки мастерят скейтборд в отрывке из фильма «Асфальтовое солнце»

29 июля
2022 год

Новости кино >>
29 июля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент молодёжной комедийной мелодрамы «Асфальтовое солнце» режиссёра Ильи ХотиненкоЖизнь под чужим солнцем»). В нём главные герои мастерят скейтборд.


Артему Белову 15 лет. Тот самый возраст, когда еще вчера ты был ребенком, а сегодня — не взрослый, но и не маленький. Именно в это последнее лето детства на Артема сваливается сразу все: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и ссора навек же. У Артема остается один крепкий якорь, одна отдушина — роликовая доска. Так в 1980-е гг. называли скейтборд, о котором только-только начали узнавать советские подростки. И Артему во чтобы то ни стало нужно победить в опасных уличных соревнованиях.

«Мы будем город читать»: мальчишки мастерят скейтборд в отрывке из фильма «Асфальтовое солнце»

Ведущие роли в картине исполнили Артем Фадеев, Полина Агуреева, Олег Ягодин, Давид Мелконян, Анфиса Кафтанова, Василина Маковцева, Алина Бабак, Александр Бодров, Александр Кудренко и другие.

Читать Рецензия на фильм «Асфальтовое солнце»
В российский прокат фильм «Асфальтовое солнце» вышел 28 июля.
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№ 2
Gugenot   29.07.2022 - 11:06
Не думаю, что это прямо калька с "Очень странных дел". Все таки тут мистики нет(кроме того, что скейт трасса может быть опасной) и на первом плане стоят личные проблемы, которые удается решить... читать далее>>
№ 1
what_a_world   29.07.2022 - 10:22
Очень интересно, что все фильмы про эту эпоху просто как две капли похожи друг на друга - ну вот посмотрела я отрывок, российские Очень Странные Дела по сеттингу читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Мы будем город читать»: мальчишки мастерят скейтборд в отрывке из фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
«Мы будем город читать»: мальчишки мастерят скейтборд в отрывке из фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
«Мы будем город читать»: мальчишки мастерят скейтборд в отрывке из фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
«Мы будем город читать»: мальчишки мастерят скейтборд в отрывке из фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
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