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Новые работы Стивена Спилберга, Сэма Мендеса и Мартина Макдоны покажут на фестивале в Торонто

29 июля
2022 год

Новости кино >>
29 июля 2022

«Фабельманы» Стивена Спилберга, «Империя света» Сэма Мендеса, «Достать ножи 2» Райана Джонсона, «Банши Инишира» Мартина Макдоны и «Кит» Даррена Аронофски включены в программу 47-го международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 8 по 18 сентября. Список участников опубликован на сайте смотра.

Новые работы Стивена Спилберга, Сэма Мендеса и Мартина Макдоны покажут на фестивале в Торонто
фото: кадр из фильма «Убийца "Святой паук"»

На фестивале также представят картины «Добрый медбрат» Тобиаса Линдхольма с Джессикой Честейн и Эдди Редмэйном, «Женщины говорят» Сары Полли с Фрэнсис Макдорманд, Клер Фой и Руни Мара, «Кэтрин по прозвищу Птичка» Лины Данэм с Беллой Рэмси и Эндрю Скоттом, «Величайший пивной забег» Питера Фаррелли с Заком Эфроном и Расселлом Кроу, «Вечная дочь» Джоанны Хогг с Тильдой Суинтон, «Уэнделл и Уайлд» Генри Селика с участием Джордана Пила, «Дети других людей» Ребекки Злотовски с Виржини Эфира, «Сын» Флориана Зеллера с Хью Джекманом, «Чудо» Себастьяна Лелио с Флоренс Пью, «Пропавший король» Стивена Фрирза с Салли Хокинс, «Двигаемся дальше» Пола Вайца с Джейн Фонда, «Рэймонд и Рэй» Родриго Гарсия с Итаном Хоуком и Юэном Макгрегором, «Дочь заключенного» Кэтрин Хардвик с Кейт Бекинсейл, «Поднимайтесь наверх» Хона Сан-су, «Никаких медведей» Джафара Панахи, «Сент-Омер» Элис Диоп, «Посредник» Хирокадзу Корээды, «Решение уйти» Пака Чхан Ука, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Убийца "Святой паук"» Али Аббаси.

Кроме того, среди участников числятся ленты «Женщина-король» с Виолой Дэвис, «Меню» с Аней Тейлор-Джой, «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом, «Одним прекрасным утром» с Леа Сейду, «На западном фронте без перемен» с Даниэлем Брюлем, «Переправа» с Дженнифер Лоуренс, «Убежище» с Маргарет Куэлли, «На что способна любовь?» с Лили Джеймс и «Алиса, дорогая» с Анной Кендрик.
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№ 1
Gugenot   29.07.2022 - 14:02
Какой вкусный фестиваль! Очень соскучился по Брендану Глиссану, особенно в картинах Макдоны. Очень интересно увидеть, о чем будет "Достать Ножи 2"(на мой взгляд после первой части сказать... читать далее>>
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