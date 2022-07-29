Новые работы Стивена Спилберга, Сэма Мендеса и Мартина Макдоны покажут на фестивале в Торонто

«Фабельманы
» Стивена Спилберга
, «Империя света
» Сэма Мендеса
, «Достать ножи 2
» Райана Джонсона
, «Банши Инишира» Мартина Макдоны
и «Кит» Даррена Аронофски
включены в программу 47-го международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 8 по 18 сентября. Список участников опубликован на сайте
смотра.
фото: кадр из фильма «Убийца "Святой паук"»
На фестивале также представят картины «Добрый медбрат
» Тобиаса Линдхольма
с Джессикой Честейн
и Эдди Редмэйном
, «Женщины говорят» Сары Полли
с Фрэнсис Макдорманд
, Клер Фой
и Руни Мара
, «Кэтрин по прозвищу Птичка» Лины Данэм с Беллой Рэмси
и Эндрю Скоттом
, «Величайший пивной забег» Питера Фаррелли
с Заком Эфроном
и Расселлом Кроу
, «Вечная дочь» Джоанны Хогг
с Тильдой Суинтон
, «Уэнделл и Уайлд» Генри Селика
с участием Джордана Пила
, «Дети других людей» Ребекки Злотовски
с Виржини Эфира
, «Сын» Флориана Зеллера
с Хью Джекманом
, «Чудо» Себастьяна Лелио
с Флоренс Пью
, «Пропавший король» Стивена Фрирза
с Салли Хокинс
, «Двигаемся дальше» Пола Вайца с Джейн Фонда
, «Рэймонд и Рэй» Родриго Гарсия
с Итаном Хоуком
и Юэном Макгрегором
, «Дочь заключенного» Кэтрин Хардвик
с Кейт Бекинсейл
, «Поднимайтесь наверх» Хона Сан-су
, «Никаких медведей» Джафара Панахи
, «Сент-Омер» Элис Диоп, «Посредник
» Хирокадзу Корээды
, «Решение уйти
» Пака Чхан Ука
, «Треугольник печали
» Рубена Эстлунда
и «Убийца "Святой паук"
» Али Аббаси
.
Кроме того, среди участников числятся ленты «Женщина-король
» с Виолой Дэвис
, «Меню
» с Аней Тейлор-Джой
, «Мой полицейский
» с Гарри Стайлзом
, «Одним прекрасным утром» с Леа Сейду
, «На западном фронте без перемен» с Даниэлем Брюлем
, «Переправа» с Дженнифер Лоуренс
, «Убежище» с Маргарет Куэлли
, «На что способна любовь?» с Лили Джеймс
и «Алиса, дорогая» с Анной Кендрик
.
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