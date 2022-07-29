Фильмы «День слепого Валентина», «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Бумеранг» получат гранты за образы Москвы

Сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых достопримечательностей столицы в картине. Наибольшая сумма — 10 миллионов рублей — достанется комедийной мелодраме «День слепого Валентина». Короткометражка «Как последний» станет обладательницей гранта в размере двух миллионов рублей. Остальным работам Правительство Москвы вручит по пять миллионов. Общая сумма финансовой поддержки в 2022-м составит 32 миллиона рублей.
С 1 января по 31 марта «Московское кино» рассмотрело девять поступивших заявок. Согласно критериям отбора, участникам нужно иметь прокатное удостоверение, числиться на аудиовизуальных платформах и демонстрироваться на телевизионных каналах или в кинотеатрах в течение последних двух лет. Кроме того, обращали внимание на количественные показатели по числу зрителей, посетивших показы фильмов в кинотеатрах: для полнометражных художественных фильмов и одного завершенного сезона сериалов – не менее пяти тысяч зрителей в кинотеатрах, для короткометражных художественных фильмов – не менее одной тысячи зрителей в кинотеатрах. Фильмы на онлайн-платформах оцениваются по количеству просмотров: для полнометражных игровых лент и одного завершенного сезона сериалов – не менее трех тысяч просмотров, для короткометражек – не менее 700.
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