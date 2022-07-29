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Фильмы «День слепого Валентина», «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Бумеранг» получат гранты за образы Москвы

29 июля
2022 год

Новости кино >>
29 июля 2022
Шесть фильмов получат финансовую поддержку за создание образа Москвы в кино. Это «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко, «День слепого Валентина» Александра Баршака, «Будь моим Кириллом» Аллы Елисеевой, «Бумеранг» Петра Буслова, «Снегурочка против всех» Полины Ануфриевой и «Как последний» Ирины Киреевой и Светланы Большаковой. Данные ленты попали в список, поскольку были размещены на онлайн-платформах или вышли в кинотеатральный прокат в 2021 и 2022 годах, уточняет пресс-служба сети Москино.

Фильмы «День слепого Валентина», «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Бумеранг» получат гранты за образы Москвы
фото: кадр из фильма «День слепого Валентина»

Сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых достопримечательностей столицы в картине. Наибольшая сумма — 10 миллионов рублей — достанется комедийной мелодраме «День слепого Валентина». Короткометражка «Как последний» станет обладательницей гранта в размере двух миллионов рублей. Остальным работам Правительство Москвы вручит по пять миллионов. Общая сумма финансовой поддержки в 2022-м составит 32 миллиона рублей.

С 1 января по 31 марта «Московское кино» рассмотрело девять поступивших заявок. Согласно критериям отбора, участникам нужно иметь прокатное удостоверение, числиться на аудиовизуальных платформах и демонстрироваться на телевизионных каналах или в кинотеатрах в течение последних двух лет. Кроме того, обращали внимание на количественные показатели по числу зрителей, посетивших показы фильмов в кинотеатрах: для полнометражных художественных фильмов и одного завершенного сезона сериалов – не менее пяти тысяч зрителей в кинотеатрах, для короткометражных художественных фильмов – не менее одной тысячи зрителей в кинотеатрах. Фильмы на онлайн-платформах оцениваются по количеству просмотров: для полнометражных игровых лент и одного завершенного сезона сериалов – не менее трех тысяч просмотров, для короткометражек – не менее 700.
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№ 1
Gugenot   29.07.2022 - 14:08
Интересно, кому в карман пойдут эти гранты. Фильмы ведь вышли, актеры гонорар получили, операторы, режиссеры и все работники пост-продакшена тоже зарплаты имеют скорее всего. Так что да, интересно, кому... читать далее>>
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