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Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт

29 июля
2022 год

Новости кино >>
29 июля 2022
Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт из-за того, что киностудия MGM осталась без прав на экранизацию игровой серии о знаменитой расхитительнице гробниц, уверяет The Wrap.

Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт
фото: Алисия Викандер в образе Лары Крофт

Студии требовалось решить вопрос с сиквелом фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» до мая текущего года. Снимать продолжение по своему сценарию планировала шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин, однако затея так и не была реализована. Так что теперь ведется борьба за права между другими крупными голливудскими компаниями. Зрителей ожидает полная перезагрузка серии без обязательств по кастингу или режиссеру.

В мае шведская компания Embracer Group приобрела у Square Enix в рамках сделки на сумму 300 миллионов долларов студии-разработчиков Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal вместе с их интеллектуальной собственностью, включающую серии Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain. По словам генерального директора Embracer Ларса Вингефорса, он видит «большой потенциал не только в сиквелах, но и в римейках, ремастерах, спин-оффах, а также трансмедийных проектах» для «Расхитительницы гробниц».

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Помимо версии с Викандер, существует популярная кинодилогия нулевых с Анджелиной Джоли в каноничном образе Лары Крофт, собравшая в мировом прокате 432 миллиона долларов.
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Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт фотографии
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