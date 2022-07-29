Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт из-за того, что киностудия MGM осталась без прав на экранизацию игровой серии о знаменитой расхитительнице гробниц, уверяет The Wrap.
фото: Алисия Викандер в образе Лары Крофт
Студии требовалось решить вопрос с сиквелом фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» до мая текущего года. Снимать продолжение по своему сценарию планировала шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин, однако затея так и не была реализована. Так что теперь ведется борьба за права между другими крупными голливудскими компаниями. Зрителей ожидает полная перезагрузка серии без обязательств по кастингу или режиссеру.
В мае шведская компания Embracer Group приобрела у Square Enix в рамках сделки на сумму 300 миллионов долларов студии-разработчиков Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal вместе с их интеллектуальной собственностью, включающую серии Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain. По словам генерального директора Embracer Ларса Вингефорса, он видит «большой потенциал не только в сиквелах, но и в римейках, ремастерах, спин-оффах, а также трансмедийных проектах» для «Расхитительницы гробниц».
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