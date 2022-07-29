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Чёрной пантере посвятят сольную видеоигру

29 июля
2022 год

Новости кино >>
29 июля 2022
Чёрная пантера обретет собственную видеоигру. Об этом рассказал известный инсайдер Джефф Грабб в подкасте Giant Bomb Game Mess Mornings.

Чёрной пантере посвятят сольную видеоигру
фото: it.ign

По словам журналиста, за адаптацию комиксов взялась компания Electronic Arts, однако проект находится на ранней степени разработки. Ее, кстати, доверили новой студии в Сиэтле, которую основал бывший вице-президент студии Monolith Productions Кевин Стивенс, подаривший геймерам игры «Средиземье: Тени Мордора» и «Средиземье: Тени войны». В одиночной игре в открытом мире Black Panther после смерти Чёрной пантеры игроку предстоит играть за нового героя Ваканды.

Это не первое появление персонажа в игровой индустрии. В частности, его можно увидеть в файтинге Marvel vs. Capcom: Infinite и приключенческом боевике Marvel's Avengers. В этом году 9 ноября на большие экраны выйдет кинокомикс «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», который продолжит историю фильма трехлетней давности.
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