Кэмерон Диас возвращается в кино после объявления о завершении карьеры

«Джейми Фокс, только ты можешь вернуть меня в строй! Не могу дождаться, это будет взрыв!», — написала Диас в своих социальных сетях. Ранее артисты работали над спортивной драмой «Каждое воскресенье», вышедшей на экраны в 1999 году, и ремейком «Энни» 2014 года, где Кэмерон Диас исполнила свою последнюю роль в кино перед «уходом на пенсию».
Производством «Снова в деле» займется Netflix. Сюжет проекта пока держится в секрете. За режиссуру отвечает Сет Гордон («Офис», «Хороший доктор»), также написавший сценарий в соавторстве с Бренданом О’Брайеном («Соседи. На тропе войны»). Ожидается, что съемки стартуют в конце этого года.
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