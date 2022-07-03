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Кэмерон Диас возвращается в кино после объявления о завершении карьеры

3 июля
2022 год

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3 июля 2022
Кэмерон Диас, объявившая о завершении актерской карьеры в 2018 году, возвращается в кино. Актриса снимется в комедийном боевике «Снова в деле» (Back in Action) вместе с Джейми Фоксом, сообщает Variety.

Кэмерон Диас возвращается в кино после объявления о завершении карьеры
фото: Getty Images

«Джейми Фокс, только ты можешь вернуть меня в строй! Не могу дождаться, это будет взрыв!», — написала Диас в своих социальных сетях. Ранее артисты работали над спортивной драмой «Каждое воскресенье», вышедшей на экраны в 1999 году, и ремейком «Энни» 2014 года, где Кэмерон Диас исполнила свою последнюю роль в кино перед «уходом на пенсию».

Производством «Снова в деле» займется Netflix. Сюжет проекта пока держится в секрете. За режиссуру отвечает Сет ГордонОфис», «Хороший доктор»), также написавший сценарий в соавторстве с Бренданом О’БрайеномСоседи. На тропе войны»). Ожидается, что съемки стартуют в конце этого года.
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