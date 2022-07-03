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Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»

3 июля
2022 год

Новости кино >>
3 июля 2022
Пол Дано и Джон Туртурро, сыгравшие в новом «Бэтмене», и Михаэла Коэл, известная по сериалу «Я могу уничтожить тебя», присоединятся к актерскому составу сериальной адаптации комедийного боевика 2005 года «Мистер и миссис Смит», сообщает Variety.

Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»
фото: variety.com

Как стало известно ранее, образы супругов-киллеров воплотят Дональд Гловер и Майя Эрскин4лен», «Плюс один»), которая заменила Фиби Уоллер-Бридж, выбывшую из проекта из-за творческих разногласий с создателями.

Гловер также выступает соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала. Шоураннером станет Франческа Слоун, работавшая над «Фарго». Премьера перезапуска «Мистера и миссис Смит» состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
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№ 1
what_a_world   3.07.2022 - 11:58
Оооо, а вот эти новости уже радуют! До этого проект выглядел совсем слабенько-тухленьким, а тут прям мое уважение - отличные актеры! читать далее>>
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Мистер и миссис Смит

фотографии >>
Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит» фотографии
Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит» фотографии
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