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3 июля 2022
/
Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»
Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»
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Новости кино >>
3 июля 2022
Пол Дано
и
Джон Туртурро
, сыгравшие в новом «
Бэтмене
», и
Михаэла Коэл
, известная по сериалу «
Я могу уничтожить тебя
», присоединятся к актерскому составу сериальной адаптации комедийного боевика 2005 года «
Мистер и миссис Смит
», сообщает
Variety
.
фото: variety.com
Как стало известно ранее, образы супругов-киллеров воплотят
Дональд Гловер
и
Майя Эрскин
(«
4лен
», «
Плюс один
»), которая заменила
Фиби Уоллер-Бридж
, выбывшую из проекта из-за творческих разногласий с создателями.
Гловер также выступает соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала. Шоураннером станет
Франческа Слоун
, работавшая над «
Фарго
». Премьера перезапуска «Мистера и миссис Смит» состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
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№ 1
what_a_world
3.07.2022 - 11:58
Оооо, а вот эти новости уже радуют! До этого проект выглядел совсем слабенько-тухленьким, а тут прям мое уважение - отличные актеры!
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Всего сообщений: 1
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персоны
Дональд Гловер
,
Пол Дано
,
Михаэла Коэл
,
Джон Туртурро
,
Майя Эрскин
фильмы
Мистер и миссис Смит
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