Хью Грант взойдет на Олимп

В сериале из восьми эпизодов будет представлен современный взгляд на мир греческих богов, где не осталось ничего святого. Всемогущий, но отчаянно неуверенный в себе Зевс наслаждается своим статусом короля богов — пока однажды утром не обнаруживает морщину на лбу, впадая в депрессию. Он видит в этом знак, предрекающий скорое падение, и начинает везде искать подвох. В то же время подземное царство мертвых, где властвует Аид (Тьюлис), сотрясают волнения, а морского бога Посейдона (Кертис) больше заботит размер его огромной яхты. Судьбы простых смертных, которые жаждут перемен, вовсе не интересуют властителей, и, к несчастью богов, некоторые люди начинают это осознавать, готовясь свергнуть повелителя Олимпа.
Создателем проекта стала Чарли Ковелл, работавшая над сценарием «Конца ***го мира». За режиссуру отвечает Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи»). Съемки должны стартовать в конце лета.
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