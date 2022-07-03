Хью Грант взойдет на Олимп

анонс

Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»

Она снимется комедийном боевике Netflix вместе с Джейми Фоксом

Кэмерон Диас возвращается в кино после объявления о завершении карьеры

2 июля

Не стало классика анимации Леонида Шварцмана

Автору мультфильмов о Чебурашке и Котенке по имени Гав был 101 год