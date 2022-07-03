Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Почему женщины убивают» не получит третий сезон

3 июля
2022 год

Новости кино >>
3 июля 2022
Сериал-антологию Марка Черри «Почему женщины убивают» закроют после второго сезона, сообщает Deadline.

Сериал «Почему женщины убивают» не получит третий сезон
фото: К/ф «Почему женщины убивают»

В декабре прошлого года стриминговый сервис Paramount+ сообщил о продлении проекта на третий сезон и, согласно источникам Deadline, уже укреплял актерский состав новыми именами. Объявление о закрытии оказалось довольно внезапным, поскольку глава Paramount+ Николь Клеменс отмечала высокие показатели второго сезона, отмечая, что он входит в десятку лучших сериалов стриминга и помогает как удерживать имеющуюся аудиторию, так и привлекать новых пользователей.

В первом сезоне было три героини из разных эпох, и каждая из женщин столкнулась с изменами в отношениях. В нем сыграли Джиннифер Гудвин, Люси Лью и Кирби Хауэлл-Батист. Действие «Почему женщины убивают 2» развернулось в 1949 году, а сюжет был посвящен неприметной домохозяйке (Эллисон Толман), которая мечтает попасть в престижный Цветочный клуб.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Почему женщины убивают 2»: Похороните меня под клумбой
персоны
Джиннифер ГудвинЛюси ЛьюЭлисон ТолменКирби Хауэлл-БатистМарк Черри
фильмы
Почему женщины убивают

анонс

Скорбим

Леонид Шварцман
2 июля ушёл из жизни художник-мультипликатор Леонид Шварцман.
Лариса Леонова
30 июня ушла из жизни актриса Лариса Леонова.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Анастасия Тюнина
Дмитрий Ячевский
Гедеон Буркхард
Том Круз
Фолько Лулли
Ян Махульский
Эдди Митчелл
Хантер Тайло
Сандра Чеккарелли
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Булки
комедия
Россия, 2022
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен