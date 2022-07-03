Сериал «Почему женщины убивают» не получит третий сезон

В декабре прошлого года стриминговый сервис Paramount+ сообщил о продлении проекта на третий сезон и, согласно источникам Deadline, уже укреплял актерский состав новыми именами. Объявление о закрытии оказалось довольно внезапным, поскольку глава Paramount+ Николь Клеменс отмечала высокие показатели второго сезона, отмечая, что он входит в десятку лучших сериалов стриминга и помогает как удерживать имеющуюся аудиторию, так и привлекать новых пользователей.
В первом сезоне было три героини из разных эпох, и каждая из женщин столкнулась с изменами в отношениях. В нем сыграли Джиннифер Гудвин, Люси Лью и Кирби Хауэлл-Батист. Действие «Почему женщины убивают 2» развернулось в 1949 году, а сюжет был посвящен неприметной домохозяйке (Эллисон Толман), которая мечтает попасть в престижный Цветочный клуб.
обсуждение >>