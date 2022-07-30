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Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю

30 июля
2022 год

Новости кино >>
30 июля 2022
1 ноября откроется тематический парк студии Ghibli, но еще не факт, что получится купить билет на нужную дату и в желаемую локацию — такая вот лотерея. Второй кур «Семерки идолов» готовится к релизу в октябре. Выход свежего, пятого по счету эпизода «Перерождения дяди» откладывается из-за вспышки ковида в студии Atelier Pontdarc. Суперсэйю Аой Юки (Крул Цепеш из «Последнего Серафима», Цую Асуй из «Моей геройской академии», Торнадо из «Ванпанчмена») тоже заразилась коварным вирусом. Манга «Магическая битва» разошлась тиражом 70 миллионов экземпляров, а «Синяя тюрьма: Блю Лок» продала пока только 10 миллионов (но у нее еще все впереди). После продолжительной болезни скончался Чан Сон Нака — художник крайне популярной манхвы «Поднятие уровня в одиночку», по которой недавно анонсировали аниме-адаптацию.

Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

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Официальный твиттер-аккаунт аниме «Раб спецотряда демонического города» проснулся от спячки и поделился дизайном главных героев — Кёки и Юки.

Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю

Напомним, что сюжет грядущего фетиш-гаремника строится вокруг внезапно открывающихся врат. За ними находятся орды демонов и сокровища — так называемые персики, дарующие съевшим их женщинам сверхспособности. Для борьбы с последними правительство формирует спецотряд суперженщин. Кёка, озвученная Акари Кито (Нэдзуко из «Истребителя демонов», Кахо Хината из «Садистской смеси»), — как раз лидер одной из таких бригад. Юки, говорящий голосом Юи Хиросэ (Такуя Ямамото из «Токийских мстителей», Юта Хибики из «Гридмена»), — обычный японский школьник, спасенный воительницами. Но для него судьба приготовила важную и вполне официальную роль в отряде боевых женщин — раба.

Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю

Полюбоваться на тизер и прочитать прочие подробности можно в нашей старой заметке.

Читать 22 главных аниме лета
Исекай «Я стала злодейкой, поэтому мне нужно заарканить последнего босса» от студии Maho Film (создатели «Ради своей дочери я смогу победить даже короля демонов» и «Мир Лидейл») хвастается свежим трейлеров.



Сериал расскажет о смертельно больной девушке, посвятившей последние дни отомэ-игре. Судьба или злой рок, но просыпается женщина в теле одной из ее героинь, и какого — злодейки по имени Айлин. Судьба у антагонистки незавидная: помолвку с ней вот-вот разорвет красавец и наследный принц Седрик, чтобы объявить о вечной любви к главной героине игры Лилии. Единственный способ для Айлин изменить судьбу — это похитить сердце двоюродного брата Седрика, Клода.

Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю

Поставит аниме режиссерка «Я стою на миллионе трупов» Кумико Хабара, а мрачного Клода озвучит Юитиро Умэхара (Курьер из «Акудама Драйв», Уэзэр Репорт из последних «Невероятных приключений ДжоДжо»). Ждем премьеру в октябре этого года.

Читать Почему не все исекаи одинаково полезны
Исекая хотите? Вдвойне получите! Новый ролик появился и у «Перевоплотившегося короля-героя, ставшего самой сильной ученицей рыцаря».



Сюжет сериала Studio CometШкольный переполох», «Звезда Кирби», «Храни меня, леденец!») емко умещается в названии. В режиссерском кресле расположился опытный Наоюки Кудзуя, работавший над «Капитаном Цубасой» и первой стадией «Инициала Ди». Голоса главных героинь принадлежат вездесущей Акари Кито из «Раба спецотряда» и Ай Какуме (взрывная Эрис Грейрат из «Реинкарнации безработного» и коварная учительница Аки из «Сонни Боя»). Правда, премьеры придется ждать до самого января.

Читать Школьники и невероятные перевоплощения в рецензии на «Сонни Боя»
«Восхождение в тени» (третий исекай подряд — у вас бинго!) тоже спешит рапортовать о свежем промо-ролике.



Студия NexusИгра Дарвина», «Гранбелм») зазывает на премьеру в октябре, а подробности сериала про попаданца, мечтающего о судьбе великого манипулятора, можно прочитать в одном из наших дайджестов.

Читать О манипуляциях государственного и личного характера в «Семье шпиона»
Удостоившееся недавно отдельной новости аниме «Одинокий замок в Зазеркалье» уже делится новым — чем? Правильно, трейлером.



Стало известно, что протагонистку Кокоро озвучит 16-летняя дебютантка Ами Тома, а заодно показали таинственную девочку в маске волчицы, которая обещает семи незнакомцам исполнить желание кого-то одного.

Читать О странных контактах девочек-подростков — в обзоре «Пожалуйста, спасите мою Землю»
Бонус-вкладыш: постер к «Человеку-бензопиле». Трейлер и море крови подробностей обещают 5 августа — на Crunchyroll Expo 2022, из-за которого сразу после Anime Expo-2022 толковые новости перестали анонсировать.

Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   30.07.2022 - 10:53
Действительно, аниме-индустрия с каждым днем развивается все больше и больше. Еще пару лет назад этот жанр был совсем не раскручен, а сейчас постоянно на слуху новости об аниме. читать далее>>
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Акудама ДрайвВанпанчменВосхождение в тени!ГранбелмГридменИгра ДарвинаИнициал Ди: Стадия перваяКапитан Цубаса ДжейКлинок, рассекающий демоновМагическая битваМир ЛидейлМоя геройская академияНевероятные приключения ДжоДжоОдинокий замок в ЗазеркальеПерерождение ДядиПоднятие уровня в одиночкуРаб спецотряда демонического городаРеинкарнация безработногоСадистская смесьСемерка идоловСиняя тюрьма: Блю ЛокСонни БойТокийские мстителиХрани меня, леденец!Человек-бензопилаШкольный переполохЯ стою на миллионе трупов

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Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю фотографии
Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю фотографии
Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю фотографии
Раб, гарем и Зазеркалье: главные новости аниме за неделю фотографии
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