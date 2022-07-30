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Роланд Эммерих расскажет о гладиаторах

30 июля
2022 год

Новости кино >>
30 июля 2022
Роланд Эммерих снимет гладиаторскую драму «Те, кто собирается умереть» (Those About to Die) для стримингового сервиса Peacock. Согласно Deadline, вдохновением для сериала послужит одноименная научно-популярная книга Дэниела Мэнникса, российским читателям известная под названием «Путь гладиатора».

Роланд Эммерих расскажет о гладиаторах
фото: theplaylist.net

За сценарий отвечает автор «Спасти рядового Райана» Роберт Родат. Зрителей ожидает масштабная драма о захватывающем, сложном и коррумпированном мире гладиаторского спорта в Древнем Риме. Историческое шоу представляет ансамбль разнообразных персонажей из многих слоев римского общества, где спорт, политика и бизнес пересекаются и сталкиваются.

Сериал профинансируют AGC Television, High End Productions и Constantin Film. Производственный бюджет составляет около 140 миллионов долларов — дополнительные средства на создание проекта обеспечат партнеры из Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Старт съемок запланирован в Италии на первый квартал 2023 года. Эммерих и Родат числятся также исполнительными продюсерами.
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№ 1
_elen_black_   30.07.2022 - 12:04
Фильмы про гладиаторов всегда захватывающие и интересные, особенно, когда создатели не скупятся на экипировку актеров. Надеюсь, эта картина не разочарует. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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