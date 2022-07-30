Джонни Депп стал лавочником во вселенной игры Sea of Dawn

Джонни Депп засветился в опубликованной рекламной короткометражке, снятой для новой мобильной приключенческой MMORPG Sea of Dawn от китайской игровой компании Changyou.
По информации Variety, в четырехминутном кинематографическом трейлере звезда играет странного слепого лавочника Филиппа, который потчует незадачливого сборщика налогов (Франциско Родригес) байками о былых приключениях в синем океане, чтобы отвлечь своего посетителя от поставленной задачи.
Действие игры происходит в 16-м веке, в эпоху морских исследований. Благодаря движку Unreal Engine от Epic Games геймеры будут лицезреть неизведанные береговые линии и другие ландшафты во время конкуренции с другими кораблями, торговли и знакомства с далекими культурами, тайнами и мифологиями. Sea of Dawn сначала запустили в Китае на мобильных платформах и ПК, а релиз в США и Европе намечен на конец этого года.
Трейлер создало агентство Buddha Jones из Лос-Анджелеса, а режиссером выступил Дэвид Гил из Quriosity Productions. Съемки прошли в конце прошлого года в Санто-Доминго в Доминиканской Республике. По словам продюсеров, Депп принимал активное участие в создании персонажа лавочника.
Актер в ролике, посвященном созданию короткометражки, рассказал, что его герой был вдохновлен акварелью, которую он нарисовал. «Если есть возможность пошутить, я ею воспользуюсь. Я хочу наблюдать за персонажем, у которого достаточно наглости, чтобы делать то, что я бы никогда не сделал», — говорит Депп.
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