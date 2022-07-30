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Джонни Депп стал лавочником во вселенной игры Sea of Dawn

30 июля
2022 год

Новости кино >>
30 июля 2022

Джонни Депп засветился в опубликованной рекламной короткометражке, снятой для новой мобильной приключенческой MMORPG Sea of Dawn от китайской игровой компании Changyou.



По информации Variety, в четырехминутном кинематографическом трейлере звезда играет странного слепого лавочника Филиппа, который потчует незадачливого сборщика налогов (Франциско Родригес) байками о былых приключениях в синем океане, чтобы отвлечь своего посетителя от поставленной задачи.

Действие игры происходит в 16-м веке, в эпоху морских исследований. Благодаря движку Unreal Engine от Epic Games геймеры будут лицезреть неизведанные береговые линии и другие ландшафты во время конкуренции с другими кораблями, торговли и знакомства с далекими культурами, тайнами и мифологиями. Sea of Dawn сначала запустили в Китае на мобильных платформах и ПК, а релиз в США и Европе намечен на конец этого года.

Джонни Депп стал лавочником во вселенной игры Sea of Dawn
фото: Sea of Dawn

Трейлер создало агентство Buddha Jones из Лос-Анджелеса, а режиссером выступил Дэвид Гил из Quriosity Productions. Съемки прошли в конце прошлого года в Санто-Доминго в Доминиканской Республике. По словам продюсеров, Депп принимал активное участие в создании персонажа лавочника.

Актер в ролике, посвященном созданию короткометражки, рассказал, что его герой был вдохновлен акварелью, которую он нарисовал. «Если есть возможность пошутить, я ею воспользуюсь. Я хочу наблюдать за персонажем, у которого достаточно наглости, чтобы делать то, что я бы никогда не сделал», — говорит Депп.

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№ 1
_elen_black_   30.07.2022 - 14:18
Почему так? Джонни Депп и такая примитивная роль, он ведь достоин лучшего! Создатели удивили и разочаровали одновременно.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Джонни Депп стал лавочником во вселенной игры Sea of Dawn фотографии
Джонни Депп стал лавочником во вселенной игры Sea of Dawn фотографии
Джонни Депп стал лавочником во вселенной игры Sea of Dawn фотографии
Джонни Депп стал лавочником во вселенной игры Sea of Dawn фотографии
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