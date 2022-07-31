Илья Любимов окажется «Под каблуком»

По сюжету Костя работает в рекламном отделе крупной компании. Кажется, у него есть все, о чем можно только мечтать: высокая зарплата, адекватный начальник, дружный коллектив и любимая девушка, с которой они готовятся к свадьбе. Но все рушится в один момент, когда отец героя умирает. Теперь на Косте остается семейный бизнес – фирма, производящая женскую обувь — и семья, состоящая только из женщин. Так, Костя решает изменить свою жизнь и повзрослеть, чтобы соответствовать новому статусу и быть опорой для родных.
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