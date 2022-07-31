Педро Паскаль и Дэвид Харбор сыграют в сериале «Суд над моим дантистом»

Сюжет проекта вдохновлен статьей Джеймса Ласдана «Суд над моим дантистом: супружеская измена, фальшивые личности и смертельная седация», опубликованной в The New Yorker. Материал посвящен истории стоматолога Жилберто Нуньеса (Паскаль), которому в 2015 году было предъявлено обвинение в убийстве собственного друга Томаса Колмана. У Нуньеса был роман с женой своего товарища. В 2018-м он предстал перед судом и был осужден за мошеничество, поскольку выдавал себя за агента ЦРУ и занимался подделкой документов.
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