Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Педро Паскаль и Дэвид Харбор сыграют в сериале «Суд над моим дантистом»

31 июля
2022 год

Новости кино >>
31 июля 2022
Педро Паскаль и Дэвид Харбор сыграют в мини-сериале «Суд над моим дантистом» (My Dentist’s Murder Trial), производством которого займется НВО, сообщает Deadline.

Педро Паскаль и Дэвид Харбор сыграют в сериале «Суд над моим дантистом»
фото: joblo.com

Сюжет проекта вдохновлен статьей Джеймса Ласдана «Суд над моим дантистом: супружеская измена, фальшивые личности и смертельная седация», опубликованной в The New Yorker. Материал посвящен истории стоматолога Жилберто Нуньеса (Паскаль), которому в 2015 году было предъявлено обвинение в убийстве собственного друга Томаса Колмана. У Нуньеса был роман с женой своего товарища. В 2018-м он предстал перед судом и был осужден за мошеничество, поскольку выдавал себя за агента ЦРУ и занимался подделкой документов.

За сценарий отвечает Стив Конрад, работавший над картинами «В погоне за счастьем» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Он также снимет пилотный эпизод. Паскаль и Харбор значатся исполнительными продюсерами.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Стив КонрадПедро ПаскальДэвид Харбор
фильмы
В погоне за счастьемНевероятная жизнь Уолтера Митти

анонс

Скорбим

Феликс Пантюшин
29 июля ушёл из жизни актёр Феликс Пантюшин.
Раиса Малеваная
27 июля ушла из жизни актриса Раиса Малеваная.
Юрий Марусин
27 июля ушёл из жизни солист оперы Юрий Марусин.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Людмила Плотникова
Эдита Пьеха
Любовь Соколова
Вячеслав Чернышов
Ришар Берри
Майкл Бин
Ричард Гриффитс
Лэйн Дейвис
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Бойся темноты
мистический хоррор
Бельгия, Франция, 2021
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Проклятие матери: Прятки на выживание
триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Убойный монтаж
комедия, фильм ужасов
Франция, Великобритания, Япония, 2022
Земля. Перезагрузка
боевик, драма, научная фантастика, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Кин-дза-дза!
комедия, научная фантастика, приключения
СССР, 1986
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
Нахимовцы
детский фильм, молодежный фильм, приключения
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram