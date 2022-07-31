Педро Паскаль и Дэвид Харбор сыграют в сериале «Суд над моим дантистом»

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Шоураннером нового шоу с подзаголовком «Эхо» выступит Анна Фишко

31 июля

Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе заинтересовались запутанным делом о выживших матросах 18-го века

Актер сыграет у мастера в адаптации научно-популярной книги Дэвида Гранна «Пари: История кораблекрушения, мятежа и убийства»