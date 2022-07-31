Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе заинтересовались запутанным делом о выживших матросах 18-го века

Леонардо ДиКаприо
и Мартин Скорсезе
продолжат свое сотрудничество. Их новой совместной работой станет адаптация научно-популярной книги Дэвида Гранна «Пари: История кораблекрушения, мятежа и убийства» (The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder), которую издадут в 2023 году. Этот же автор написал «Убийц цветочной луны», уже экранизированных знаменитым дуэтом, уточняет THR
.
События первоисточника разворачиваются в 1740-е, когда потрепанная лодка с 30 истощенными мужчинами причалила к берегам Бразилии. Эти люди были выжившим экипажем британского корабля, который преследовал испанское судно и потерпел крушение на острове в районе Патагонии в Южной Америке. Их рассказы о выживании в морях и стихиях сделали их героями. Однако через полгода на побережье Чили появилось еще одно судно, с тремя матросами на борту. С их слов предыдущие выжившие были мятежниками. Из-за сложившейся неразберихи, изобилующей обвинениями с обеих сторон, Британское Адмиралтейство устроило специальное судебное разбирательство, чтобы раскрыть правду о том, что именно произошло на острове.
За производство картины отвечает Apple, которая помогла с финансами «Убийцам цветочной луны».
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