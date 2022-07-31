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Кристен Риттер возглавит спин-офф сериала «Тёмное дитя»

31 июля
2022 год

Новости кино >>
31 июля 2022
Кристен Риттер, она же «Джессика Джонс», возглавит десятисерийное шоу «Тёмное дитя: Эхо» (Orphan Black: Echoes), уверяет Deadline.

События спин-оффа канадского фантастического сериала «Тёмное дитя» с Татьяной Маслани развернутся в той же вселенной, однако в их эпицентре окажутся совсем другие герои. Это будет группа женщин, которые отправляются в захватывающее путешествие, разгадывая тайну своей личности и раскрывая мучительную историю любви и предательства. Риттер предстанет в образе Люси с невообразимой историей происхождения, пытающейся найти свое место в мире.

Кристен Риттер возглавит спин-офф сериала «Тёмное дитя»
фото: dailymail.co

Шоураннером, сценаристкой и продюсером сериала выступит Анна Фишко, площадкой для его показа в 2023 году станет кабельный канал AMC, где она работала над сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов». Создатель оригинала Джон Фоссетт спродюсирует и его ответвление. О возможности продолжения «Дитя» впервые заговорили в 2019-м.

Оригинал, состоящий из пяти сезонов, выходил с 2013-го по 2017-й. По сюжету Сара Мэннинг становится свидетельницей самоубийства некой особы, похожей на нее как две капли воды. Это странное происшествие привело героиню к осознанию того, что она появилась на свет в результате клонирования и у нее есть «сестры». За роль всех двойников Маслани вручили «Эмми» в 2016-м. Компанию актрисе составили Джордан Джаварис, Дилан Брюс, Кевин Ханчард, Эри Миллен, Кристиан Бруун, Джош Вокей, Майкл Мэндо, Мария Дойл Кеннеди, Эвелин Брошу и Ксения Соло.
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