Кристен Риттер возглавит спин-офф сериала «Тёмное дитя»

Кристен Риттер
, она же «Джессика Джонс
», возглавит десятисерийное шоу «Тёмное дитя: Эхо» (Orphan Black: Echoes), уверяет Deadline
.
События спин-оффа канадского фантастического сериала «Тёмное дитя
» с Татьяной Маслани
развернутся в той же вселенной, однако в их эпицентре окажутся совсем другие герои. Это будет группа женщин, которые отправляются в захватывающее путешествие, разгадывая тайну своей личности и раскрывая мучительную историю любви и предательства. Риттер предстанет в образе Люси с невообразимой историей происхождения, пытающейся найти свое место в мире.
Шоураннером, сценаристкой и продюсером сериала выступит Анна Фишко, площадкой для его показа в 2023 году станет кабельный канал AMC, где она работала над сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов». Создатель оригинала Джон Фоссетт спродюсирует и его ответвление. О возможности продолжения «Дитя» впервые заговорили в 2019-м.
Оригинал, состоящий из пяти сезонов, выходил с 2013-го по 2017-й. По сюжету Сара Мэннинг становится свидетельницей самоубийства некой особы, похожей на нее как две капли воды. Это странное происшествие привело героиню к осознанию того, что она появилась на свет в результате клонирования и у нее есть «сестры». За роль всех двойников Маслани вручили «Эмми» в 2016-м. Компанию актрисе составили Джордан Джаварис, Дилан Брюс, Кевин Ханчард, Эри Миллен, Кристиан Бруун, Джош Вокей, Майкл Мэндо
, Мария Дойл Кеннеди
, Эвелин Брошу
и Ксения Соло
.
обсуждение >>