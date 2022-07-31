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Главный приз фестиваля веб-сериалов REALIST получил проект «Френдзона»

31 июля
2022 год

Новости кино >>
31 июля 2022
Объявлены итоги четвертого фестиваля веб-сериалов REALIST Web Series Weekend, который прошел в Ярославле. Лучшим проектом признана «Френдзона», ставшая режиссерским дебютом Федора и Никиты Кравчуков. Это история студента психологического факультета, решившего написать курсовую работу на тему (не)возможной дружбы между парнями и девушками, которая неминуемо перестает в романтические отношения.

Главный приз фестиваля веб-сериалов REALIST получил проект «Френдзона»
фото: К/ф "Френдзона"

Приз за режиссуру получила Ирина Дорош, автор хоррора «Четыре» со звездой «Межсезонья» Игорем Ивановым. Среди сценаристов победу одержали Велимир Русаков и Владимир Болгов, создатели драмеди о полицейских «Особо крупные». Награду за самую оригинальную идею вручили Ивану Петухову за мокьюментари-сериал «Маркони сегодня», где Владимир Маркони занимается журналистскими расследованиями.

Специального приза жюри удостоился новый проект режиссера Андрея Феночки и сценаристки Елизаветы Симбирской «Собака» — комедийная история о мужчине, который решает приютить собаку, случайно оказавшуюся у его квартиры. Самым ярким персонажем стал Антон Вохмин, воплотивший образ бесстрашного оператора в сериале «Черепица». В номинации «Лучший интернет-сериал. Выбор города» был отмечен «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным и Денисом Власенко.
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