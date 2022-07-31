Главный приз фестиваля веб-сериалов REALIST получил проект «Френдзона»

Объявлены итоги четвертого фестиваля веб-сериалов REALIST Web Series Weekend, который прошел в Ярославле. Лучшим проектом признана «Френдзона», ставшая режиссерским дебютом Федора и Никиты Кравчуков. Это история студента психологического факультета, решившего написать курсовую работу на тему (не)возможной дружбы между парнями и девушками, которая неминуемо перестает в романтические отношения.
фото: К/ф "Френдзона"
Приз за режиссуру получила Ирина Дорош, автор хоррора «Четыре» со звездой «Межсезонья» Игорем Ивановым. Среди сценаристов победу одержали Велимир Русаков и Владимир Болгов, создатели драмеди о полицейских «Особо крупные». Награду за самую оригинальную идею вручили Ивану Петухову за мокьюментари-сериал «Маркони сегодня», где Владимир Маркони занимается журналистскими расследованиями.
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