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Скончался народный артист России Сергей Сосновский

4 июля
2022 год

Новости кино >>
4 июля 2022

Народный артист России Сергей Сосновский скончался 3 июля в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте Московского Художественного театра имени Чехова.

Скончался народный артист России Сергей Сосновский
фото: К/ф "Близнец"

Сергей Сосновский родился 1 января 1955 года в Красноярском крае. После окончания Саратовского театрального училища имени Слонова он работал в местных театрах, а в 2004 году принял предложение Олега Табакова войти в труппу МХТ. Последними работами Сергея Валентиновича в театре стали Шейлок в «Венецианском купце» режиссера Екатерины Половцевой, Сумароков в «В окопах Сталинграда» Сергея Женовача и старый слуга Мюнхгаузена Томас в спектакле Виктора Крамера «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

Фильмография Сергея Сосновского насчитывает более 90 проектов. За время своей карьеры он исполнил роли в лентах «Юрьев день», «Исаев», «Мой папа Барышников», «Случайный свидетель», «Товарищи полицейские», «Метро», «Восьмидесятые», «Однажды в Ростове», «Кухня», «Шулер», «Дело чести», «Метод», «Отчий берег», «Троцкий», «Лучше, чем люди», «Одесса», «Мосгаз. Дело № 7: Катран», «Медиум» и многих других.
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персоны
Сергей ЖеновачВиктор КрамерЕкатерина ПоловцеваСергей СосновскийОлег Табаков
фильмы
ВосьмидесятыеДело честиИсаевКухня (все сезоны)Лучше, чем людиМедиумМетодМетроМой папа БарышниковМосгаз. Дело № 7: КатранНанолюбовьОдессаОднажды в РостовеОтчий берегСлучайный свидетельТоварищи полицейскиеТроцкийШулерЮрьев день

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