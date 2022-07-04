Скончался народный артист России Сергей Сосновский

Народный артист России Сергей Сосновский скончался 3 июля в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте Московского Художественного театра имени Чехова.
фото: К/ф "Близнец"
Сергей Сосновский родился 1 января 1955 года в Красноярском крае. После окончания Саратовского театрального училища имени Слонова он работал в местных театрах, а в 2004 году принял предложение Олега Табакова войти в труппу МХТ. Последними работами Сергея Валентиновича в театре стали Шейлок в «Венецианском купце» режиссера Екатерины Половцевой, Сумароков в «В окопах Сталинграда» Сергея Женовача и старый слуга Мюнхгаузена Томас в спектакле Виктора Крамера «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».
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