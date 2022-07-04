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Видеосервисы Wink и more.tv объединятся в один онлайн-кинотеатр

4 июля
2022 год

Новости кино >>
4 июля 2022
Видеосервисы Wink и more.tv объединят в один онлайн-кинотеатр, который будет работать под брендом Wink. «Ростелеком» и Национальная Медиа Группа заключили соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба НМГ.

Видеосервисы Wink и more.tv объединятся в один онлайн-кинотеатр
фото: Getty Images

В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы. Ожидается, что «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала.

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.

«Успешным может быть только союз сильных. «Ростелеком» является лидером российского рынка интерактивного телевидения, а наш видеосервис Wink входит в тройку крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков. У нас традиционно самое мощное среди конкурентов предложение телевизионного контента. НМГ в свою очередь добилась впечатляющих успехов в производстве сериалов и кино. Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
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№ 1
what_a_world   4.07.2022 - 13:09
Ну этих онлайн-кинотеатров стало так много, что реально пора уже в обратную сторону и развивать процесс концентрации, чтобы было больше мощностей и качественного контента читать далее>>
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