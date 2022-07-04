Видеосервисы Wink и more.tv объединятся в один онлайн-кинотеатр



фото: Getty Images

Видеосервисы Wink и more.tv объединят в один онлайн-кинотеатр, который будет работать под брендом Wink. «Ростелеком» и Национальная Медиа Группа заключили соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба НМГ.В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы. Ожидается, что «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала.Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.