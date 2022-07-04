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Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» отобран в программу итальянского веб-фестиваля

4 июля
2022 год

Новости кино >>
4 июля 2022
Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» отобран для участия в одном из авторитетных европейских веб-фестивалей Tuscany Web Fest, итоги которого будут объявлены 9 июля. Об это сообщает пресс-служба проекта.

Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» отобран в программу итальянского веб-фестиваля
фото: К/ф «Восемь разгневанных женщин»

Сериал получил международную известность еще до официальной премьеры — пилот «Восьми разгневанных женщин» вошел в программу британского London International Web & Shorts Film Festival, а также стал участником аргентинской веб-премии WEB SERIES AWARDS (BUEIFF Web Series). Кроме того, он был отобран Берлинским фестивалем сериалов Berlin International TV SERIES FESTIVAL и получил почетное упоминание на американском фестивале DC Web and Digital Media Festival.

Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» отобран в программу итальянского веб-фестиваля
фото: К/ф «Восемь разгневанных женщин»

По сюжету восемь абсолютно разных женщин — по возрасту, семейному положению, характеру, статусу — ходят в салон красоты не только для поднятия настроения и повышения самооценки, но и для того, чтобы просто излить свою душу. Их волнуют любовные интриги, семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество. И именно «психологу» с ножницами в руках женщины доверяют все свои тайны. Каждый эпизод – это исповедь одной из героинь.

Проект создан в технике вербатим, когда монологи реальных людей разыгрываются актерами. Режиссером выступил Александр Сухарев, снявший фильмы «Олимпийская деревня» и «Смотри мою любовь», а сорежиссером и автором сценария — актриса Анастасия Городенцева, для которой эта история стала дебютной.

Съемки веб-сериала «Восемь разгневанных женщин» завершились в Москве в начале лета, и вскоре его можно будет увидеть на одной из онлайн-платформ.
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№ 1
what_a_world   4.07.2022 - 13:11
Ну вот что-что, а сериалы у нас умеют неплохо снимать, все-таки эта части киноиндустрии стала развиваться намного активнее, чем полный метр читать далее>>
Всего сообщений: 1
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