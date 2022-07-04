Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» отобран в программу итальянского веб-фестиваля

Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» отобран для участия в одном из авторитетных европейских веб-фестивалей Tuscany Web Fest, итоги которого будут объявлены 9 июля. Об это сообщает пресс-служба проекта.
фото: К/ф «Восемь разгневанных женщин»
Сериал получил международную известность еще до официальной премьеры — пилот «Восьми разгневанных женщин» вошел в программу британского London International Web & Shorts Film Festival, а также стал участником аргентинской веб-премии WEB SERIES AWARDS (BUEIFF Web Series). Кроме того, он был отобран Берлинским фестивалем сериалов Berlin International TV SERIES FESTIVAL и получил почетное упоминание на американском фестивале DC Web and Digital Media Festival.
фото: К/ф «Восемь разгневанных женщин»
По сюжету восемь абсолютно разных женщин — по возрасту, семейному положению, характеру, статусу — ходят в салон красоты не только для поднятия настроения и повышения самооценки, но и для того, чтобы просто излить свою душу. Их волнуют любовные интриги, семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество. И именно «психологу» с ножницами в руках женщины доверяют все свои тайны. Каждый эпизод – это исповедь одной из героинь.
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