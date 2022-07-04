Анна Михалкова и Евгений Ткачук снимаются в байопике о Федоре Конюхове

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4 июля Виктор Хориняк вернулся к роли «Непослушника» Во второй части к касту комедии присоединились Гоша Куценко и Маргарита Аброськина

4 июля Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» отобран в программу итальянского веб-фестиваля Ранее проект был представлен на смотрах в Берлине и Лондоне

4 июля Видеосервисы Wink и more.tv объединятся в один онлайн-кинотеатр Объединенный бизнес «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы будет работать под брендом Wink