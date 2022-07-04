Анна Михалкова и Евгений Ткачук снимаются в байопике о Федоре Конюхове

В Москве и Дагестане проходит основной съемочный блок фильма «Повелитель ветра» о выдающемся путешественнике и воздухоплавателе Федоре Конюхове, чей образ воплотит Федор Бондарчук. Об этом сообщает пресс-служба Art Pictures Studio, которая занимается производством проекта совместно с компанией «Водород».
Федор Конюхов — всемирно известный российский путешественник, воздухоплаватель, альпинист, писатель и художник. Он совершил более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара, неоднократно вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году Конюхов поставил мировой рекорд, совершив кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней. Это событие и легло в основу сюжета картины «Повелитель ветра». Команда путешественника консультирует создателей проекта.
«Мне очень хочется заглянуть в мир Федора Конюхова, этого супергероя из реальной жизни, а не из придуманных кем-то увлекательных текстов и книг. Перед нами не персонаж Жюля Верна или Фенимора Купера, но живой человек, который живет в одно время с нами. Любой желающий может зайти в его мастерскую на Павелецкой, увидеть гондолу и лодку, потрогать все руками. И осознать, что у каждого есть возможность верить и силой этого намерения и веры пробивать себе дорогу к чему-то новому. Общаться со стихией и слушать, что она говорит в ответ», — поделился Игорь Волошин.
обсуждение >>