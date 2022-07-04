Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Балканский рубеж»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Виктор Хориняк вернулся к роли «Непослушника»

4 июля
2022 год

Новости кино >>
4 июля 2022

Виктор Хориняк приступил к съемкам во второй части комедии «Непослушник». За режиссуру вновь отвечает Владимир Котт, сообщает пресс-служба проекта.

Виктор Хориняк вернулся к роли «Непослушника»
фото: Пресс-служба проекта «Непослушник-2»


К своим ролям в фильме также вернутся Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова, Сергей Селин, Антон Ескин, Александр Синюков, Олег Каменщиков и Александр Комиссаров. Во второй части к актерскому составу присоединились Гоша Куценко и Маргарита Аброськина.

Детали сюжета пока не разглашаются. Основной съемочный блок пройдет в городе Шуя и селе Васильевское, затем группа отправится в Москву, Сочи и на Красную Поляну.

Кинотеатральная премьера намечена на декабрь 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Непослушник»: Мы — русские, с нами — блог
персоны
Маргарита АброськинаТаисия ВилковаАнтон ЕскинОлег КаменщиковАлександр Комиссаров (II)Владимир КоттЮрий КузнецовГоша КуценкоТатьяна ОрловаСергей СелинАлександр СинюковВиктор Хориняк
фильмы
НепослушникНепослушник-2

анонс

Деконструкция «Балканский рубеж»

Скорбим

Сергей Сосновский
3 июля ушёл из жизни актёр Сергей Сосновский.
Леонид Шварцман
2 июля ушёл из жизни художник-мультипликатор Леонид Шварцман.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Маруся Климова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Алессио Бони
Джина Лоллобриджида
Джордж Мерфи
Нил Моррисси
Вивиан Романс
Дженни Сигроув
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Булки
комедия
Россия, 2022
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram