Виктор Хориняк вернулся к роли «Непослушника»

Виктор Хориняк
приступил к съемкам во второй части комедии «Непослушник
». За режиссуру вновь отвечает Владимир Котт
, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Непослушник-2»
К своим ролям в фильме также вернутся Таисия Вилкова
, Юрий Кузнецов
, Татьяна Орлова
, Сергей Селин
, Антон Ескин
, Александр Синюков
, Олег Каменщиков
и Александр Комиссаров
. Во второй части к актерскому составу присоединились Гоша Куценко
и Маргарита Аброськина
.
Детали сюжета пока не разглашаются. Основной съемочный блок пройдет в городе Шуя и селе Васильевское, затем группа отправится в Москву, Сочи и на Красную Поляну.
Кинотеатральная премьера намечена на декабрь 2022 года.
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