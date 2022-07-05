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Звезде «Каникул Кроша» Василию Фунтикову исполнилось 60 лет

5 июля
2022 год

Новости кино >>
5 июля 2022

Сегодня, 5 июля, исполнилось 60 лет популярному советскому и российскому актеру театра и кино Василию Фунтикову, памятному зрителям по роли Кроша в серии экранизаций произведений Анатолия Рыбакова.

Василий Владимирович родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984-м окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, где учился в мастерской Альберта Бурова. С 1984-го по 1988-й был актером Театра Советской Армии. Играл в постановках Юрия Ерёмина «Рядовые», «Ленинградец», «Осенняя кампания 1799 года», а также в «Кортике» и «Няньке». С 1989-го по 2000-й состоял в труппе Московского драматического театра имени Пушкина, принимал участие в записи аудиокниг по его спектаклям, воплотил образ Бабы-яги в «Аленьком цветочке» и сыграл роли в постановках «Белая цапля», «Блэз», «Сон в летнюю ночь», «Я – женщина», «Бесы», «Новое московское преступление». С 2000-го член Союза кинематографистов РФ.

Звезде «Каникул Кроша» Василию Фунтикову исполнилось 60 лет
фото: кадр из картины «Каникулы Кроша»

В кино дебютировал главной ролью Васи в детском телефильме Марии Муат «Охотник за браконьерами», вышедшем в 1975-м. Через четыре года вышла молодежная киноповесть Вилена Новака «Камертон» с его участием, а в 1980-м актер впервые предстал в качестве Сережи Крашенинникова в «Каникулах Кроша» Григория Аронова. Впоследствии он вернется еще дважды к прославившему его образу в приключенческом «Неизвестном солдате» и детективе «Воскресенье, половина седьмого», снятом Вадимом Зобиным уже после смерти Аронова.

Всего на счету Василия Фунтикова около 30 ролей. Снимался у Сергея БондарчукаБорис Годунов»), Родиона НахапетоваЗонтик для новобрачных») и Владимира ГрамматиковаСестрички Либерти»). Запомнился также как Миша Совчи в «Презумпции невиновности» и Мордвинов-младший в знаменитом многосерийном детективе «Следствие ведут Знатоки». После развала СССР снимается преимущественно в эпизодах фильмов и сериалов, среди которых «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...-2», «МУР есть МУР-2», «Печорин. Герой нашего времени», «Глухарь» и «Перелётные птицы».
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фильмы
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... -2Борис ГодуновВоскресенье, половина седьмогоГлухарьЗонтик для новобрачныхКамертонКаникулы КрошаМУР есть МУР-2Неизвестный солдатОхотник за браконьерамиПерелётные птицыПечорин. Герой нашего времениПрезумпция невиновностиСестрички ЛибертиСледствие ведут Знатоки
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«Каникулы Кроша»
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