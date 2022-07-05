Звезде «Каникул Кроша» Василию Фунтикову исполнилось 60 лет

Сегодня, 5 июля, исполнилось 60 лет популярному советскому и российскому актеру театра и кино Василию Фунтикову, памятному зрителям по роли Кроша в серии экранизаций произведений Анатолия Рыбакова.
Василий Владимирович родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984-м окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, где учился в мастерской Альберта Бурова. С 1984-го по 1988-й был актером Театра Советской Армии. Играл в постановках Юрия Ерёмина «Рядовые», «Ленинградец», «Осенняя кампания 1799 года», а также в «Кортике» и «Няньке». С 1989-го по 2000-й состоял в труппе Московского драматического театра имени Пушкина, принимал участие в записи аудиокниг по его спектаклям, воплотил образ Бабы-яги в «Аленьком цветочке» и сыграл роли в постановках «Белая цапля», «Блэз», «Сон в летнюю ночь», «Я – женщина», «Бесы», «Новое московское преступление». С 2000-го член Союза кинематографистов РФ.
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