Антон Васильев снимается в фильме Стаса Иванова «Дембель»

Стартовали съемки нового фильма Стаса Иванова «Дембель» с Антоном Васильевым в главной роли. Производством картины займутся продюсерская компания «Киномир» и онлайн-кинотеатр KION, уточняет пресс-служба МТС.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам режиссера, «"Дембель" представляет собой смешение жанров от водевиля, комедии про глубинку – яркую, сочную, острую, добрую, теплую – до простых и понятных нам сюжетов российских авторских фильмов нулевых. В центре сюжета – история Семена, который покинул свою малую родину из-за отсутствия социального лифта, в поисках лучшей жизни, и сейчас содержит ее в себе фрагментарно, как некую зону, которую он должен обслуживать исходя из прожиточного минимума совести. В поисках локации для съемок мы объездили маленькие городки в Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской областях, и только вот в Липецкой области, в городе Ельце нашли то, что хотели».
По сюжету Семен возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка — Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернутся домой — и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице — и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей (Елизавета Струнина), дочерью Лены. Майя, как две капли воды, похожа на свою мать, которая, как выясняется, давно погибла. Семен пытается спасти Майю от ее убогого, как ему кажется, существования, искупить вину перед оставленной им Леной.
«Стас Иванов — один из талантливых современных авторов. Его новый проект "Дембель" – это история одновременно и увлекательная, и остросоциальная. Здесь есть ностальгия, разговор о маскулинности и чувственность», — говорит продюсер картины Игорь Мишин.
«Стас Иванов не только один из авторов и режиссер этого фильма. Стас Иванов еще и друг актера Антона Васильева, вместе с которым, вдвоем, они решили сделать это честное и в чем-то автобиографическое наблюдение за жизнью мужчины в середине жизни, в кризисе смыслов. Мужчины, который ищет спасения в любви, которая противоречива, и непонятно, чего в ней больше: желания сделать счастливым другого человека или эгоистично пережить яркие эмоции самому. История, полностью построенная на полутонах и достоверности актерского существования, уверены, будет близка большому количеству зрителей, который ищут эмоционального и яркого выхода из рутины ежедневного существования, встречи с "настоящим" собой, даже если это иллюзия», — считает креативный продюсер Наталья Исакова.
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