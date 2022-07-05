Начались съемки продолжения сериала «Спросите медсестру» с Еленой Пановой

По сюжету Валерия (Панова) теперь работает зав отделением реанимации. Блестящему, талантливому врачу предстоит доказать, что она способна управлять отделением и собрать сплоченную команду. Вместе с тем повышение героини проверит на прочность ее роман с Беловым, ради которого она осталась в Петрозаводске. А в это время, словно испытывая на прочность новую главу реанимации, в отделении резко выросла смертность. Валерии и ее новой команде предстоит докопаться до истины и найти виновных.
По словам Елены Пановой, «медицинская тема сегодня крайне актуальна. Мы далеко не всегда представляем реальную вовлеченность в свою работу врачей, и то в каких порой экстремальных обстоятельствах им нужно принимать единственно верное решение для спасения чьей-то жизни. А в нашей истории этот момент на высоком градусе. Многие события происходят непосредственно в реанимации больницы. Кроме того, это и показ личной жизни врачей, на которую им порой элементарно не хватает времени».
«Когда у меня спрашивают, какую профессию я бы выбрала, если бы не стала актрисой, всегда говорю: профессию врача. И раз уж я им не стала, так хочется его сыграть! В нескольких фильмах у меня были работы, связанные с медициной: психолог, операционная медсестра, в этой картине — старшая медсестра. Но врача пока я не сыграла. Это очень благородная профессия, и такая нужная! Мы все настолько беззащитны перед бедой, так теряемся перед болезнью или травмой, когда нам плохо. И если рядом есть человек, которому ты доверяешь себя, если есть хороший врач, то лично у меня возникает ощущение, что я просто маленькая девочка, которой нужна помощь взрослого», — говорит Елена Руфанова.
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