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Елена Аросьева хочет сохранить тайну в сериале «Любовь преодолеет все»

5 июля
2022 год

Новости кино >>
5 июля 2022
В Нижнем Новгороде стартовали съемки сериала Романа Нестеренко «Любовь преодолеет все» производства киностудии Team Films по заказу «России». Согласно пресс-службе телеканала, в главных ролях заняты Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Фёдор Шувалов, Иван Шибанов, Никита Клещёв, Полина Доманова и Александр Бухаров.

Сценарий написала Эдина Умерова при участии режиссера, Веры Шер и Ольги Гуровой. Оператором-постановщиком выступает Олег Топоев. Премьера мелодрамы состоится на телеканале «Россия».

Елена Аросьева хочет сохранить тайну в сериале «Любовь преодолеет все»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Татьяна (Аросьева) в одиночку вырастила сына Сашу (Шувалов). Однажды в жизни юноши наступает непростой период: его избивают, шантажируют и забирают в армию, а тем временем его любимую девушку Дашу (Доманова) преследует сын местного криминального авторитета. Сама же Татьяна, давно отвыкшая от мужского внимания, вскоре оказывается перед нелегким выбором. В ее жизни нежданно-негаданно появляются сразу двое мужчин: знаменитый в их области врач Дмитрий Морозов (Шибанов) и новый сосед — участковый Иван Потапов (Константинов). К тому же Татьяна решается на серьезный шаг – взять под опеку двоих детей. Однако все не так просто, героиня много лет хранит тайну, которая вот-вот выйдет наружу.

По словам продюсера Теймура Джафарова, «картины, действия которых разворачиваются на стыке семейных тайн и интриг и чиновного, даже около-криминального мира, способны продемонстрировать зрителю великое множество неподдельных человеческих эмоций. Очень важно передать все оттенки переживаний, внутренней борьбы героев, показать их многогранность. В сериале "Любовь преодолеет все" собрался замечательный каст – профессионалы своего дела, которые, я уверен, справятся с этой задачей».
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Елена Аросьева хочет сохранить тайну в сериале «Любовь преодолеет все» фотографии
Елена Аросьева хочет сохранить тайну в сериале «Любовь преодолеет все» фотографии
Елена Аросьева хочет сохранить тайну в сериале «Любовь преодолеет все» фотографии
Елена Аросьева хочет сохранить тайну в сериале «Любовь преодолеет все» фотографии
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