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Вуди Аллен осенью отправится в Париж на съемки нового фильма

5 июля
2022 год

Новости кино >>
5 июля 2022
Вуди Аллен снимет свой 50-й фильм во Франции, уверяет Deadline.


Остросюжетная драма 86-летнего режиссера будет полностью на французском языке. Актеров он также подобрал из местных, однако имен не назвал. Съемки в Париже запланированы на ближайший сентябрь.

По словам Аллена, фильм может стать «возможно последним» в его карьере. Постановщик также заинтриговал, заявив, что зрителей ожидает пока безымянный «токсичный романтический триллер» в духе картины «Матч Пойнт» с Джонатаном Риз Майерсом и Скарлетт Йоханссон.

Читать рецензию «Фестиваль Рифкина»: Вуди Аллен не грустит

В 2011 году мастер снял во Франции «Полночь в Париже», за сценарий которого впоследствии получил «Оскар». Последней его режиссерской работой на данный момент является «Фестиваль Рифкина» с Кристофом Вальцем и Джиной Гершон.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   5.07.2022 - 17:39
50-я картина? Очень достойная цифра для Вуди Аллена. Надеюсь, это будет мега интересный фильм, который можно будет назвать "Золотой Премьерой" читать далее>>
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