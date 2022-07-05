Вуди Аллен осенью отправится в Париж на съемки нового фильма

Вуди Аллен
снимет свой 50-й фильм во Франции, уверяет Deadline
.
Остросюжетная драма 86-летнего режиссера будет полностью на французском языке. Актеров он также подобрал из местных, однако имен не назвал. Съемки в Париже запланированы на ближайший сентябрь.
По словам Аллена, фильм может стать «возможно последним»
в его карьере. Постановщик также заинтриговал, заявив, что зрителей ожидает пока безымянный «токсичный романтический триллер»
в духе картины «Матч Пойнт
» с Джонатаном Риз Майерсом
и Скарлетт Йоханссон
.
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«Фестиваль Рифкина»: Вуди Аллен не грустит
В 2011 году мастер снял во Франции «Полночь в Париже
», за сценарий которого впоследствии получил «Оскар». Последней его режиссерской работой на данный момент является «Фестиваль Рифкина
» с Кристофом Вальцем
и Джиной Гершон
.
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