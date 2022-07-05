Дмитрий Давыдов завершил съемки «Границы»

«Съемки "Границы" прошли хорошо, мы отсняли прекрасный материал, хоть было и немало сложностей. Дело в том, что фильм был снят в период белых ночей, а наша история наполовину ночная, было непросто ловить темное время суток. Кроме того в республике был введен режим ЧС в связи с угрозой пожаров, мы долго получали согласие на проведение съемок, ведь в нашем фильме есть экшн-сцены с применением огня, но мы справились, не навредив природе», — рассказал о съемках Дмитрий Давыдов.
Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в хорроре пойдет речь о столкновении отца и дочери с потусторонними силами, обитающими в якутском лесу. Главные роли в фильме достались Вячеславу Шатненко, Еве Кузьменко и дебютантке Лилиане Петровой.
фото: пресс-служба кинокомпании «Кинологистика»
«Это моя первая главная роль в полном метре, в жанровом кино, когда по сюжету героев немного, все очень сконцентрировано, на актерах колоссальная нагрузка. Сцены фильма мы снимали по хронологии и будто бы раскачивали этот маховик все 14 смен. И это настоящее событие, что волшебным образом все совпало и сложилось», — поделился впечатлениями от съемок Вячеслав Шатненко.
Съемки проходили в диких лесах Якутии в июне и июле. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Иван Семёнов. Фильм снят полностью на английском языке, это первый подобный опыт для якутского кино. Релиз запланирован на 2023 год.
фото: пресс-служба кинокомпании «Кинологистика»
Ева Кузьменко «очень давно мечтала поработать с Дмитрием Давыдовым, ведь он известен не только в Якутии, но и в России. Это большое счастье попасть в команду таких профессионалов. У меня очень непростая роль, но этим она и интересна. В фильме я появляюсь в четырех образах, которые раскрывают мою загадочную героиню».
Продюсером фильма стал Анатолий Сергеев. По его словам, картина продолжает открывать Якутию для зрителей всей планеты. Это не просто хоррор — это глубокая история об отношениях отца и дочери, которая тронет каждого родителя. «Сейчас, после окончания съемок, могу сказать, что поработав с Давыдовым и его командой, я увидел, что такое съемки в экстремальных условиях, мы оказались наедине с местными духами в классной команде профессионалов, которым любое дело по плечу. Это очень мощная сила. У нас впереди множество интересных задач: мы входим в монтажный период, затем в тонировочный и финальное озвучание. Мы будем представлять картину прежде всего на зарубежных рынках, у нас высокие амбиции», — говорит продюсер.
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