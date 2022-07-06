Поднятие уровня в одиночку: главные анонсы Anime Expo — 2022

Только-только закончился AX-2022 — крупный аниме-фестиваль, ежегодно проходящий в солнечном Лос-Анджелесе, что в Калифорнии. Разумеется, такое большое мероприятие не обходится без новостей, анонсов, демонстраций постеров и показов трейлеров. Мы отобрали шестерку самых горячих роликов (перед дальнейшим чтением подуйте, чтобы остыло).
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22 главных аниме лета
Один из столпов анимационного сёнэна «Блич
» возвращается на экраны. В основу продолжения ляжет арка «Тысячелетняя кровавая война», венчающая оригинальную мангу. Производством займется та же студия Pierrot
(«Крутой учитель Онидзука
», «Черный клевер
»), что работала над сериалом с самого первого эпизода. Запуск обещают уже в октябре.
Студия A-1 Pictures
(«Мастера меча онлайн
», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
») анонсировала экранизацию невероятно популярного вебтуна «Поднятие уровня в одиночку
», которую приписывали
трудоголикам из MAPPA
. Это история о мире, обремененном таинственными вратами. Одни находят за ними смерть от ловушек и монстров, другие — богатство и славу. Кажется, что протагонист Дзин — из первой категории, но в его случае смерть — лишь шаг к величию. Релиз не стоит ожидать раньше следующего года.
«Реинкарнация безработного
» от Bind
(не) спешит показать зрителям второй сезон: продолжение приключений нерадивого отаку-попаданца грозится выйти на телеэкранах лишь в 2023-м.
Примерно тогда же появится и ребут «Тригана
» от студии Orange
(«Выдающиеся звери
», «Страна самоцветов
»). А пока смотрим трейлер действа с подзаголовком «Бегство».
Новый
промо-ролик получил и второй кур «Каменного океана
» из «Невероятных приключений ДжоДжо
». Узнать, как там поживает Джолин Куджо, можно будет уже 1 сентября (вместо школы).
Второй сезон «Для тебя, Бессмертный
» сменил постановщика и студию: за проект теперь отвечает режиссерка Киёко Саяма
(«Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове
», «Храбрая десятка
»), а в графе «производство» красуется логотип Drive
(«Актеры
», «Любовь Влада
»). Впрочем, смотреть трейлер эти обстоятельства нисколько не мешают.
Это, конечно, не все откровения Anime Expo. Больше и раньше об аниме-индустрии вы можете узнавать в нашем тематическом телеграм-канале
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