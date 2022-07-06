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Поднятие уровня в одиночку: главные анонсы Anime Expo — 2022

6 июля
2022 год

Новости кино >>
6 июля 2022
Только-только закончился AX-2022 — крупный аниме-фестиваль, ежегодно проходящий в солнечном Лос-Анджелесе, что в Калифорнии. Разумеется, такое большое мероприятие не обходится без новостей, анонсов, демонстраций постеров и показов трейлеров. Мы отобрали шестерку самых горячих роликов (перед дальнейшим чтением подуйте, чтобы остыло).

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Один из столпов анимационного сёнэна «Блич» возвращается на экраны. В основу продолжения ляжет арка «Тысячелетняя кровавая война», венчающая оригинальную мангу. Производством займется та же студия PierrotКрутой учитель Онидзука», «Черный клевер»), что работала над сериалом с самого первого эпизода. Запуск обещают уже в октябре.


Студия A-1 PicturesМастера меча онлайн», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне») анонсировала экранизацию невероятно популярного вебтуна «Поднятие уровня в одиночку», которую приписывали трудоголикам из MAPPA. Это история о мире, обремененном таинственными вратами. Одни находят за ними смерть от ловушек и монстров, другие — богатство и славу. Кажется, что протагонист Дзин — из первой категории, но в его случае смерть — лишь шаг к величию. Релиз не стоит ожидать раньше следующего года.


«Реинкарнация безработного» от Bind (не) спешит показать зрителям второй сезон: продолжение приключений нерадивого отаку-попаданца грозится выйти на телеэкранах лишь в 2023-м.


Примерно тогда же появится и ребут «Тригана» от студии OrangeВыдающиеся звери», «Страна самоцветов»). А пока смотрим трейлер действа с подзаголовком «Бегство».


Новый промо-ролик получил и второй кур «Каменного океана» из «Невероятных приключений ДжоДжо». Узнать, как там поживает Джолин Куджо, можно будет уже 1 сентября (вместо школы).


Второй сезон «Для тебя, Бессмертный» сменил постановщика и студию: за проект теперь отвечает режиссерка Киёко СаямаДомашний питомец, иногда сидящий на моей голове», «Храбрая десятка»), а в графе «производство» красуется логотип DriveАктеры», «Любовь Влада»). Впрочем, смотреть трейлер эти обстоятельства нисколько не мешают.


Это, конечно, не все откровения Anime Expo. Больше и раньше об аниме-индустрии вы можете узнавать в нашем тематическом телеграм-канале (и там не только новости).

Поднятие уровня в одиночку: главные анонсы Anime Expo — 2022
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фильмы
АктёрыБличВыдающиеся звериГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДля тебя, БессмертныйКрутой учитель ОнидзукаЛюбовь ВладыМастера меча онлайнНевероятные приключения ДжоДжоРеинкарнация безработногоСтрана самоцветовТриганЧёрный клевер

фотографии >>
Поднятие уровня в одиночку: главные анонсы Anime Expo — 2022 фотографии
Поднятие уровня в одиночку: главные анонсы Anime Expo — 2022 фотографии
Поднятие уровня в одиночку: главные анонсы Anime Expo — 2022 фотографии
Поднятие уровня в одиночку: главные анонсы Anime Expo — 2022 фотографии
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анонс

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