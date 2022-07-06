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«Сказка» Александра Сокурова включена в основной конкурс 75-го фестиваля в Локарно

6 июля
2022 год

Новости кино >>
6 июля 2022
«Сказка» Александра Сокурова включена в основной — международный — конкурс 75-го кинофестиваля в Локарно, который пройдет с 3 по 13 августа 2022 года. Список фильмов-участников опубликован на сайте смотра.


Картина представляет собой фантастическую историю о событиях Второй мировой войны. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — прокомментировал режиссер изданию «Фонтанка».

Ранее новую работу Сокурова, созданную в копродукции с Бельгией, подавали на участие в отборе для Каннского фестиваля, но лента не вошла в программу.
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