«Сказка» Александра Сокурова включена в основной конкурс 75-го фестиваля в Локарно

«Сказка» Александра Сокурова
включена в основной — международный — конкурс 75-го кинофестиваля в Локарно, который пройдет с 3 по 13 августа 2022 года. Список фильмов-участников опубликован на сайте
смотра.
Картина представляет собой фантастическую историю о событиях Второй мировой войны. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», —
прокомментировал режиссер изданию «Фонтанка
».
Ранее новую работу Сокурова, созданную в копродукции с Бельгией, подавали
на участие в отборе для Каннского фестиваля, но лента не вошла в программу.
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