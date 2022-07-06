Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция»

анонс

Международный киносмотр пройдет с 3 по 13 августа

«Сказка» Александра Сокурова включена в основной конкурс 75-го фестиваля в Локарно

«Триган», «Блич», «ДжоДжо»... и еще кое-что!

5 июля

Вуди Аллен осенью отправится в Париж на съемки нового фильма

Это будет 50-я картина в его карьере