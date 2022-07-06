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Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция»

6 июля
2022 год

Новости кино >>
6 июля 2022

Марина Зудина присоединилась к Павлу Табакову в десятисерийном фантастическом боевике Вадима Валиуллина «Суперпозиция», чьи съемки проходят в Москве. Обоим составит компанию Константин Лавроненко, уточняет пресс-служба web-сериала.

Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция»
фото: пресс-служба сериала

«Я вообще не ожидал, но недавно мы снимали сцену и определенный текст, который произносила Марина Вячеславовна, вызвал во мне очень живую эмоцию. Я совсем не ожидал, что это вот так сработает. При том, что я в такие моменты стараюсь убирать родственную близость, родство. Выкручиваю на минимум "маму" и на максимум "актрису"», — поделился впечатлениями Павел Табаков.

По сюжету главный герой в исполнении Табакова путешествует по параллельным мирам, чтобы спасти Мультивселенную. А заодно разбирается с личными проблемами, среди которых непростые отношения с родителями. Кастинг на роли отца и матери был непростым: ключевым требованием, кроме визуального сходства с главным героем, была пластичность, ведь в каждом из параллельных миров эти персонажи демонстрируют совершенно разные черты. После долгого отбора команда «Суперпозиции» пополнилась именами Лавроненко и Зудиной.

Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция»
фото: пресс-служба сериала

«Мы, в первую очередь, искали актеров, которые идеально попадут в образы. Ведь персонажи отца и матери Алексея, помогают раскрыть его зрителям. Благодаря встречам с ним, зрители будут узнавать о главном герое все больше. Да и он сам будет через общение с родителями в разных мирах узнавать что-то новое о себе, своих чувствах и способностях. Я не представляю, кто лучше Константина Лавроненко справился бы с задачей сыграть 10-15 образов в одном фильме. Как и Марина Зудина. Она, в первую очередь, блестящая актриса. Но то, что она в реальной жизни мама Павла Табакова, добавляет подлинной химии в отношения их персонажей в кино», — комментирует кастинг режиссер Вадим Валиуллин.

Табаков и Зудина уже встречались на съемочной площадке в статусе киносына и киноматери несколько лет назад. Но в тот раз это был короткий эпизод, да и отношения персонажей сложно было назвать трогательными. В «Суперпозиции» встреч Алексея с мамой в параллельном мире будет несколько, и они будут движущей силой сюжета и развития персонажа. Марина Зудина изначально одобрила сериал как проект, в котором будет играть ее сын. Но предложение присоединиться к «Суперпозиции» она получила намного позже. И тут уже сыграл не материнский, а актерский интерес.

Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция»
фото: пресс-служба сериала

«Здесь интересная история, она очень необычная и для меня не бытовая. Наверное, если бы мне предложили роль мамы, которая просто встречает сына и кормит его обедом, мне было бы неинтересно. А здесь же много разных тем, хотя роль небольшая. И, конечно, есть отпечаток наших личных отношений. Когда такую историю играют близкие люди, они всегда гораздо больше про себя рассказывают и друг другу могут сказать. И для меня при выборе этой роли важную роль сыграло то, что я могу зафиксировать какие-то слова нежности в адрес своего сына. Это возможность еще раз сказать сыну: "Я тебя люблю"», — говорит Марина Зудина.

Константин Лавроненко уже не первый раз играет в фантастике. По собственному признанию актера, он любит этот жанр за возможность "пошевелить мозгами" и пофантазировать. В основном мире, откуда стартуют приключения главного героя, Лавроненко исполняет роль гениального ученого-физика, который открыл существование мультивселенных и возможность путешествия по ним. Но какой ценой далось ему это открытие.

Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция»
фото: пресс-служба сериала

По словам Лавроненко, «здесь интереснее, как и в любой фантастике, человеческие взаимоотношения между отцом и сыном. Поскольку в "нашем" мире умерла его жена, сын обвиняет отца, якобы тот, больше занимался своими исследованиями, а не вопросом спасения матери. И поэтому между ними существует такой внутренний конфликт. На протяжении всех серий отец пытается объяснить сыну, что все не так просто, и происходит некоторое сближение и понимание. Мне кажется это здорово, что перед нами предстаёт человек, во всех своих проявлениях».

Персонаж Лавроненко по имени Док будет встречаться практически во всех параллельных мирах, и в каждом это будет кардинально новый человек. Где-то наивный профессор, в другом — бандит из 90-х, в третьем — картинный злодей. «С актерской точки зрения это, конечно, очень любопытно — на какой-то очень короткий момент ухватить суть, черту того или иного персонажа. Может быть где-то даже чуть-чуть шаржированно или даже утрированно, потому что иногда они появляются буквально на два-три кадра. Хотя это и дополнительная сложность одновременно», — рассказал актер.

Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция»
фото: пресс-служба сериала

В sci-fi экшн web-сериале «Суперпозиция» также заняты Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Никита Санаев, Дмитрий Богдан, Владимир Карпук и Константин Цывенков. За визуальную составляющую отвечают оператор Илья Гризенко и художник-постановщик Сергей Кочетков. Производством занимаются компании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета. Релиз запланирован на конец августа текущего года.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   6.07.2022 - 12:51
Супер Позишн набер ту читать далее>>
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Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция» фотографии
Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция» фотографии
Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция» фотографии
Марина Зудина стала мамой Павла Табакова в веб-сериале «Суперпозиция» фотографии
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